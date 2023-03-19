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線上課程打破傳統學習方式 網推：學習新選擇！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
線上課程打破傳統學習方式 網推：學習新選擇！ 圖片來源/Unsplash
線上課程打破傳統學習方式 網推：學習新選擇！ 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「線上課程」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大線上課程類型有哪些。

俗話說：「活到老，學到老」，世界上總是有許多新鮮的事物等著我們去學習，尤其在現今資訊發達的時代，獲得知識的管道更加多元，其中，線上課程因上課時間、地點彈性，可以配合自己進度重複觀看等優點，成為許多人接觸新領域的首選，就讓我們來看看網友都在熱議哪些領域的線上課程吧！

線上課程讓「語言」口說變簡單 也是「投資理財」入門好方法！

TOP8線上課程類型 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP8線上課程類型 網路聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 語言

觀察近三個月內網友針對「線上課程」相關話題的討論，可以發現「語言」類型受到熱烈關注。有網友表示自己雖英文程度不錯，但在工作時口說能力仍感覺到不足，因此考慮在空檔時間透過線上學習平台訓練自我，引起許多共鳴表示不管何種語言的口說都是一大障礙，線上口說課程的確可以幫助提升信心與能力。

NO2. 投資理財

「投資理財」對於許多非財經相關背景的人來說十分複雜，而網路上有許多專家推出自己的理財課程，幫助無相關背景知識的人慢慢認識這一塊領域，並活用在生活中，但此類課程費用也相對較高昂，有網友表示「有一點概念我就開始自己摸索了」，認為「師父領進門，修行在個人」，還是要靠自己規劃適合自己的投資方式才好。

NO3. 音樂

以往學習音樂多是通過現場教學為主，不過現今越來越多老師開設線上教學課程，除樂器的運用之外還有樂理、編曲等種類，讓學生能更了解曲譜架構，種類十分多元，且有別於以往只學習樂器使用，能夠更了解音樂的組成和創作，是能夠在學習的同時放鬆身心靈的課程。

NO4. 求職面試

剛畢業的學生或是想換工作的社會人士，對於求職、轉職難免感到焦慮，「求職面試」類課程除了教授履歷撰寫、面試技巧外，有時也包含讓人更了解自己的價值、如何談到合適的薪水等議題，不管是在找工作的階段或是在職時，都能有不小的幫助，也因此吸引不少民眾利用課堂、工作間的空閒時間透過線上課程了解相關內容，抓緊零碎時間為自己在求職的路上增添助力。

NO5. 運動健身

在疫情期間，許多健身房嚴格遵守需佩戴口罩的規定，使許多人轉為在居家健身，也有越來越多網紅分享健身技巧，吸引眾多粉絲，後續更是開設了線上課程，以更系統化的教學，教大家如何正確的健身，和分享相關的運動知識，受到許多健身新手青睞。

若是平常生活時間不固定，或是可以學習的時間太零碎，不妨考慮看看各式各樣的線上課程，增加自己的能力，不管在工作或是陶冶性情方面，相信都能為生活注入一股活力！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「線上課程」相關討論則數。

觀測期間：2022/11/15~2023/02/15，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論、App評論（排除抽獎文）

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