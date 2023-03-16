私校法人合併「以強扶弱」 其中一校退場可避免被充公

本報昨日報導，教育部去年底曾接獲北部台灣基督長老教會洽詢，推動馬偕、真理大學兩校財團法人合併相關法規。真理大學表示，初步擬將董事會合併，讓馬偕醫學院、護校及真理合為一個董事會，將在3月底討論，但尚未討論併校。私校工會今天表示，私校法人合併可統一經營權，除了資源可整合運用、以強扶弱，且若其中一校若被列為專案輔導學校且改善失敗，亦可避免校產被清算充公。

本報近日掌握，馬偕護專、真理大學兩校法人近期擬推動合併。教育部指出，本案法人若合併將是「一法人多學校」，法人下有馬偕醫學院、馬偕護理專科學校、真理大學，現階段尚不影響目前三校各自辦學；倘法人合併後擬規畫推動併校，則需依大學法、私立學校法等規定辦理。

私校工會理事長尤榮輝表示，私校法人合併可統一經營權，有利資源整合運用，在同舟共濟、以強扶弱下，可發揮濟弱扶傾的效果，最重要的是，若其中一校被依退場條例公告為專輔學校且改善失敗，可避免董事會被解散、校產被清算歸公。

尤榮輝舉例，屆時若馬偕學校法人及真理學校法人能合併，至少能確保真理大學校產不會被清算歸公。

但私校法人合併也有風險。尤榮輝表示，若以強扶弱失敗則會互相拖累財務、同歸於盡。若其中一校被依退場條例14條改組董事會，則原董事會只剩下四分之一董事席次，日後在學校停辧時再改選，原董事會有可能會失去所有學校的經營權。

本月初基督教長老教會大會上曾提及，期望透過合併兩校法人董事會因應私校退場機制，馬偕醫學院主任秘書申永順則說明，教會幹部認為因應高教趨勢變遷有合併的需要，但程序上還需二校董事會討論。

尤榮輝說，法人合併後可進一步思考併校，私私併可減少行政管理費，各校財務及系所師資若能整合成一所具有特色的大學，有利招生及學校永續發展，且依目前法令制度，「私私併」對於私校教職員權益的保障遠勝「公併私」。

尤榮輝舉例，如未來慈濟大學及慈濟科大若能合併，在慈濟基金會支持下，應該能發揮加乘效果；而馬偕醫學院、馬偕護專及真理大學三校背後似無強大財源支持，未來是否走向合併有待觀察。