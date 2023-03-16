鍾東錦率團赴新加坡 拜會教育部交流分享

苗栗縣長鍾東錦率團赴新加坡考察教育、辦理觀光推介活動，昨天並與同行的20名校長拜會新加坡教育部，進行教育交流與合作，盼深入了解當地教育最新發展，並進行經驗分享和探討。

縣府指出，108課綱推動為國內教育翻開嶄新局面，苗栗縣也持續展現縣內教育的創新動能，致力拓展國際視野、培養世界觀及打造跨文化創造力，規畫各項與國際接軌的活動，帶領學校團隊打造與世界接觸、多元文化交流的平台。

縣府教育處表示，這次考察、參訪行程，除拜會新加坡教育部、參觀當地特色學校以及走讀國家圖書館，拜會過程中，新加坡教育部介紹當地現今的教育政策、教學模式、教師培訓等面向，讓參訪團了解新加坡教育現狀和發展。

新加坡的教育改革歷經不同階段，今年最新方向是培育出永不停止學習的孩子，更希望世界看見他們終身學習的意念。苗栗縣也由僑育國小校長李雯琪分享推動雙語教育的創新模式，雙方進行交流，相互探討教育改革的實踐經驗和教學策略。