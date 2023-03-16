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鍾東錦率團赴新加坡 拜會教育部交流分享
苗栗縣長鍾東錦率團赴新加坡考察教育、辦理觀光推介活動，昨天並與同行的20名校長拜會新加坡教育部，進行教育交流與合作，盼深入了解當地教育最新發展，並進行經驗分享和探討。
縣府指出，108課綱推動為國內教育翻開嶄新局面，苗栗縣也持續展現縣內教育的創新動能，致力拓展國際視野、培養世界觀及打造跨文化創造力，規畫各項與國際接軌的活動，帶領學校團隊打造與世界接觸、多元文化交流的平台。
縣府教育處表示，這次考察、參訪行程，除拜會新加坡教育部、參觀當地特色學校以及走讀國家圖書館，拜會過程中，新加坡教育部介紹當地現今的教育政策、教學模式、教師培訓等面向，讓參訪團了解新加坡教育現狀和發展。
新加坡的教育改革歷經不同階段，今年最新方向是培育出永不停止學習的孩子，更希望世界看見他們終身學習的意念。苗栗縣也由僑育國小校長李雯琪分享推動雙語教育的創新模式，雙方進行交流，相互探討教育改革的實踐經驗和教學策略。
鍾東錦表示，新加坡多元教學策略的應用及雙語環境的營造，都有可借鏡之處，期望回苗栗後能在 前瞻穩健的教育政策推動中，激發教師專業與熱情，助學生累積成功學習經驗，為國家未來培育人才，並迎接全球多元化、數位化、國際化趨勢的教育新時代，讓苗栗縣的教育推動在學生成長中找到改變的動力。
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