快訊

美俄緊張時刻？美國MQ-9無人機墜毀後的引戰風險

新冠降級、改類 王必勝：可能提前至4月實施

豬肉價擋不住！豬販：不漲連工錢都不夠 下周以每台斤10元機動調漲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鍾東錦率團赴新加坡 拜會教育部交流分享

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣長鍾東錦率團帶領縣內校長赴新加坡考察教育。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦率團帶領縣內校長赴新加坡考察教育。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣長鍾東錦率團赴新加坡考察教育、辦理觀光推介活動，昨天並與同行的20名校長拜會新加坡教育部，進行教育交流與合作，盼深入了解當地教育最新發展，並進行經驗分享和探討。

縣府指出，108課綱推動為國內教育翻開嶄新局面，苗栗縣也持續展現縣內教育的創新動能，致力拓展國際視野、培養世界觀及打造跨文化創造力，規畫各項與國際接軌的活動，帶領學校團隊打造與世界接觸、多元文化交流的平台。

縣府教育處表示，這次考察、參訪行程，除拜會新加坡教育部、參觀當地特色學校以及走讀國家圖書館，拜會過程中，新加坡教育部介紹當地現今的教育政策、教學模式、教師培訓等面向，讓參訪團了解新加坡教育現狀和發展。

新加坡的教育改革歷經不同階段，今年最新方向是培育出永不停止學習的孩子，更希望世界看見他們終身學習的意念。苗栗縣也由僑育國小校長李雯琪分享推動雙語教育的創新模式，雙方進行交流，相互探討教育改革的實踐經驗和教學策略。

鍾東錦表示，新加坡多元教學策略的應用及雙語環境的營造，都有可借鏡之處，期望回苗栗後能在 前瞻穩健的教育政策推動中，激發教師專業與熱情，助學生累積成功學習經驗，為國家未來培育人才，並迎接全球多元化、數位化、國際化趨勢的教育新時代，讓苗栗縣的教育推動在學生成長中找到改變的動力。

苗栗縣長鍾東錦率團帶領縣內校長赴新加坡考察教育。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦率團帶領縣內校長赴新加坡考察教育。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦率團帶領縣內校長赴新加坡考察教育。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦率團帶領縣內校長赴新加坡考察教育。圖／苗栗縣政府提供

延伸閱讀

苗栗迎接疫後旅遊潮 主動出擊赴新加坡辦推介會行銷

藍軍大和解！吳伯雄出手協調籲團結 鍾東錦撤回對國民黨之訴

鍾東錦率團赴新加坡 考察雙語教育、推展苗栗觀光

赴新加坡觀光推廣 鍾東錦：將苗栗帶出去、把國際帶進來

相關新聞

TikTok瘋傳讀書讀到「蠟燭燒光為止」 專家：學生會累死

近期抖音上出現一股熱潮，不少學生挑戰在讀書時點上蠟燭，要一路讀到蠟燭燒完才休息，不過有專家指出，這樣的學習方式可能造成學生過勞，學習成效不如預期。

屏縣師鐸獎校長延宕性平通報？ 立委公布錄音揭爭議經過

立委王婉諭今偕同多個教育團體召開記者會，控訴去年師鐸獎得主、屏東縣某國小校長疑似包庇性平案件，不僅未在知悉24小時內通報...

高雄市強制主任培訓要童軍訓練？教育局：簡章經審議通過

高雄市教育產業工會反映，基層教師質疑教育局濫權，強制主任培訓要參加童軍木章訓練，不然就取消資格或不給證書。教育局表示，童...

私校法人合併「以強扶弱」 其中一校退場可避免被充公

本報昨日報導，教育部去年底曾接獲北部台灣基督長老教會洽詢，推動馬偕、真理大學兩校財團法人合併相關法規。真理大學表示，初步...

師鐸獎校長涉延宕性平 校長虛心接受、為偏鄉教育挺住

立委王婉諭今上午偕同教團召開記者會，控訴去年師鐸獎得主、屏東縣某國小校長疑延遲通報性平案件，還在性平會私下處置，呼籲教育...

鍾東錦率團赴新加坡 拜會教育部交流分享

苗栗縣長鍾東錦率團赴新加坡考察教育、辦理觀光推介活動，昨天並與同行的20名校長拜會新加坡教育部，進行教育交流與合作，盼深...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦