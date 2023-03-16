影／校長私下處置性平爭議　立委籲教育部取消師鐸獎資格

立委王婉諭上午偕同教團召開記者會，控訴去年師鐸獎得主、屏東縣某國小校長疑包庇性平案件，不僅未在知悉24小時內通報，甚至另立性平會私下處置。王婉諭在記者會上公布多段錄音檔，呼籲教育部應廢止該校長師鐸獎的資格。

王婉諭表示，去年7月接獲教師陳情，屏東縣某小學2021年10月發生性平事件，指出學生對該校代理教師疑似性騷擾，該校校長卻未交由性平會處置，由於該教師多次向校長反映未果，因此轉向輔導組長反映有諮商輔導需求，但經輔導組長轉告校方，校長於次日將教師叫至校長室晤談，卻在該次事件中，校長讓教師、學生對質，並疑似教唆教師配合校方偽稱是當日校長才知悉此一案件。

王婉諭指出，該名校長未依「性平法」處置，更讓雙方對質，且為規避罰則偽稱知悉時間，美其名說是「尊重」教師作法，其實是把壓力放在老師身上，讓老師二度傷害。