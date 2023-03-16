師鐸獎校長涉延宕性平通報 屏縣府：裁處12萬、絕無包庇

立委王婉毓今偕同多個教育團體舉行記者會，控訴去年師鐸獎得主、屏東縣某國小校長疑包庇性平案件，不僅未在知悉24小時內通報，甚至另立性平會以外管道私下處置。屏東縣府教育處表示，依法辦理絕無包庇。另外對於性平事件通報延遲部分，教育處指出，已對該名校長裁處12萬元，校長已繳清罰鍰。

教育處表示，對於校園事件均依法辦理，絕無包庇。教育處表示，相關案件均由校方依法成立調查小組啟動調查。

教育處指出，性平事件經調查為不成立，該教師依法提申復，經審議小組審議認定為無理由。至於性平事件延遲通報部分，縣府則已依法裁處12萬元罰鍰。

教育表示，教師疑不當管教部分，學校依規定程序校安通報並啟動調查，認為無延遲情事；但經調查小組調查後，認定教師確有不當管教，縣府已責成學校盡速依規定召開教師成績考核委員會議處。

該名校長表示，教師疑非正當管教學生，調查小組已完成調查報告，今年3月14日開完校務議決議，本月22日將召開考績委員會，依法定程序處理。

對於師鐸獎資格部分，教育處指出，師鐸獎評選依據「師鐸獎評選及表揚活動實施要點」，縣府府辦理過程中，從審查推薦資料至完成推薦名單函報教育部，並未有師鐸獎違反發揚尊師重道優良傳統及提振教師專業精神的消極條件，經調查小組調查認定，其行為無涉教師專業尊嚴及倫理規範之事實。

教育處重申，對於校園事件均依法處理，絕不包庇，以維護兒少的最佳利益及教師最大權益。