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屏縣師鐸獎校長延宕性平通報？ 立委公布錄音揭爭議經過

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
立委王婉諭（左二）今偕同多個教育團體召開記者會，控訴去年師鐸獎得主、屏東縣某國小校長疑似包庇、延宕通報性平案件。記者趙宥寧／攝影
立委王婉諭（左二）今偕同多個教育團體召開記者會，控訴去年師鐸獎得主、屏東縣某國小校長疑似包庇、延宕通報性平案件。記者趙宥寧／攝影

立委王婉諭今偕同多個教育團體召開記者會，控訴去年師鐸獎得主、屏東縣某國小校長疑似包庇性平案件，不僅未在知悉24小時內通報，甚至另立性平會以外的管道私下處置，過程中還讓兩造當事人對質，質疑違反性平法規，屏東縣政府卻認為違法行為「未損及教師專業尊嚴」，疑似包庇。

王婉諭今天公布多段錄音檔，呼籲屏東縣府應正視校長治校亂象，另針對校園性平案件的不當作為，亦應依法究責，並呼籲教育部廢止該校長師鐸獎資格。

王婉諭表示，去年7月接獲教師陳情，屏東縣某公辦民營實驗教育小學2021年10月發生性平事件，指出學生對該校代理教師疑似性騷擾，該校校長卻未交由性平會處置，從錄音檔中也可知悉，校長曾提及「（學生）從那次過後，還有嗎？」、「你是想要原諒他，還是說你想要校安通報？」、「第一次就送，會不會害了一個孩子，其實我也很難拿捏」。

由於該教師多次向校長反映應依法處置未果，因此轉向輔導組長反映自身有諮商輔導需求，經輔導組長轉告校方，校長於次日將教師叫至校長室晤談。而在該次事件中，校長讓教師、學生對質，並在對話中疑似為避免因延遲通報遭罰款，教唆教師配合校方偽稱是當日才讓校長知悉此案件。甚至也在學生面前質問「有沒有去摸人家老師的手臂？」、「校長希望你仔細想，不要一直說沒有」。

王婉諭表示，該名校長未依「性平法」處置，更讓雙方對質，且為規避罰則偽稱知悉時間，美其名說是「尊重」教師作法，其實是把壓力放在老師身上，讓老師二度傷害。

她說，而去年9月將相關錄音檔交屏東縣政府究責，屏縣府明知校長蓄意延遲通報，且偽稱知悉時間的行為，認定情節未達重大，僅依延遲通報超過四天裁罰校長12萬元；而針對另設調查機制行為，縱使該性平案調查報告已明確記載，校長行為違反《性平法》第21條第3項「另設調查機制」規定，然屏東縣政府卻未予裁罰。

王婉諭也說，依照《公立高級中等以下學校校長成績考核辦法》，當校長行為有不當時，依法應予記大過、記過或申誡，然而至今屏東縣政府始終不願回應是否依法究責；另外，該名校長於去年經屏東縣政府推薦獲頒教育部師鐸獎，然而面對校長行為經認定違反《性平法》屬實，屏東縣政府仍認為其違法行為未損及教師專業尊嚴，函報教育部認定無須廢止師鐸獎資格。

全教產秘書長劉亞平則指控，屏東縣府把該校作為實驗教育指標，工會卻接獲多起教師投訴霸凌、性平案，且指控學校有吃案之嫌。學校正式老師幾乎都走光了，學校找代理教師12招，還是找不到老師上課，犧牲學生受教權，只因為校方、縣府不斷作秀。

該名當事國小代理教師，今也在全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙陪同下，出席記者會，她掩面哭泣，以書面聲明表示，自始至終只是希望校方重視行為人對於性別意識的行為矯正與輔導，但校方為了規避責任，從未同理受害者心理，甚至出現隱匿、偽造通報記錄、威脅認輔老師刪除認輔記錄、行政濫權施壓基層等狀況，只求一切回到正軌，依法行事，而不是整個縣府和該校校長一手遮天。

黃湘仙也說，去年嘉義市某國小也曾爆發校長違法濫權，在代理教師任教的班級裝設監視器，事件爆發後代理教師發生不幸事件，引起軒然大波，如今卻又再次在屏東縣看見校長違法，為了掩蓋錯誤，利用權位優勢偽造事實，讓受害的代理教師成為代罪羔羊。這類案件應秉公、依程序處理，卻看到受害者唯一的申訴機關屏東縣政府未秉持中立處理，和校長一起成為共犯官官相護，偏頗違法的當權者。

王婉諭表示，該校校長在事件爆發後，未透過性平會或校事會議，讓輔導資源能即時介入，甚至施壓教師接受校方的通報時間，讓師生二度傷害，呼籲屏東縣府應依法究責。該校校長的行為已是不適任校長，嚴重傷害教育現場師生，教育部應廢止校長師鐸獎資格。

王婉諭 代理教師

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