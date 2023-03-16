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5G智慧學習也可這樣上 台南師生走讀竹溪聽見好聲音
台南市東區大同國小與致力於城市聲音地景探索與創意設計的「目目文創」合作，帶孩子步行到竹溪及社區，以聲音走讀竹溪周邊環境，採集人文及自然環境聲音，引領學生打開耳朵、延伸五感，以不同方式重新認識環境，並透過專業錄音設備來聆聽及記錄。
課程讓孩子在月見橋上聆聽，感受橋兩側聲景的不同，接著走入溪畔林蔭步道，聆聽潺潺的流水聲及鳥兒在枝頭吱吱喳喳地歌唱，感受竹溪豐富的生態；接著展開聲音信任遊戲，學生手搭肩膀，閉上眼睛，一起漫步在社區中，體驗一樣的聲音。「原來閉上眼睛，專注的聆聽，可以感受到很多細微的聲音，這是未曾有過的經驗」，學生魏晨展說，以後會嘗試靜下心，去發現環境中許多不曾注意到的聲音。
過程中，老師會給學生特別的任務，去聆聽及記錄腳步聲及風的聲音。林佑恩分享，透過指向性收音設備，可以放大聲音，清楚聽到在柏油路、木板、泥土及上下樓梯的腳步聲，也清楚地聽到風聲，真是有趣。王悅庭則說，希望可以將竹溪美妙的聲音，如鳥叫聲、溪水聲、風聲等，透過創意的方式分享給大家。
目目文創設計總監楊欽榮表示，聲景採集工作藉由聲音錄採或走讀者的聆聽，去認識與記錄環境，進而勾勒出對地方特色的詮釋與想像，希望這樣的方式，能為教學現場帶來更多創新想法，也提升孩子及在地居民對聲音的欣賞力、創造力與想像力，一起來探索及發掘聲景的魅力。
校長李素珍校長表示，希望學生打開耳朵、延伸五感來體驗身處的環境，走入社區感受聲音地景，從中學會「聆聽」所需的「專注」、「沉靜」與「緩慢」，進而而產生對地方的深度感受，聽見自己的家鄉聲音風景。大同國小參與教育部2023年至2024年的「5G智慧學習學校推動計畫」，未來將結合科技與藝術於聲景創作，將在地好聲音分享給更多人。
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