快訊

向朱立倫開第一槍？ 侯友宜：國家內政需要清廉改革

高嘉瑜訪美行李壓到腳 小腿刮出一道血痕！醫藥費曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5G智慧學習也可這樣上 台南師生走讀竹溪聽見好聲音

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區大同國小帶孩子以聲音走讀竹溪周邊環境，採集人文及自然環境聲音，，以不同方式重新認識環境。圖／大同國小提供
台南市東區大同國小帶孩子以聲音走讀竹溪周邊環境，採集人文及自然環境聲音，，以不同方式重新認識環境。圖／大同國小提供

台南市東區大同國小與致力於城市聲音地景探索與創意設計的「目目文創」合作，帶孩子步行到竹溪及社區，以聲音走讀竹溪周邊環境，採集人文及自然環境聲音，引領學生打開耳朵、延伸五感，以不同方式重新認識環境，並透過專業錄音設備來聆聽及記錄。

課程讓孩子在月見橋上聆聽，感受橋兩側聲景的不同，接著走入溪畔林蔭步道，聆聽潺潺的流水聲及鳥兒在枝頭吱吱喳喳地歌唱，感受竹溪豐富的生態；接著展開聲音信任遊戲，學生手搭肩膀，閉上眼睛，一起漫步在社區中，體驗一樣的聲音。「原來閉上眼睛，專注的聆聽，可以感受到很多細微的聲音，這是未曾有過的經驗」，學生魏晨展說，以後會嘗試靜下心，去發現環境中許多不曾注意到的聲音。

過程中，老師會給學生特別的任務，去聆聽及記錄腳步聲及風的聲音。林佑恩分享，透過指向性收音設備，可以放大聲音，清楚聽到在柏油路、木板、泥土及上下樓梯的腳步聲，也清楚地聽到風聲，真是有趣。王悅庭則說，希望可以將竹溪美妙的聲音，如鳥叫聲、溪水聲、風聲等，透過創意的方式分享給大家。

目目文創設計總監楊欽榮表示，聲景採集工作藉由聲音錄採或走讀者的聆聽，去認識與記錄環境，進而勾勒出對地方特色的詮釋與想像，希望這樣的方式，能為教學現場帶來更多創新想法，也提升孩子及在地居民對聲音的欣賞力、創造力與想像力，一起來探索及發掘聲景的魅力。

校長李素珍校長表示，希望學生打開耳朵、延伸五感來體驗身處的環境，走入社區感受聲音地景，從中學會「聆聽」所需的「專注」、「沉靜」與「緩慢」，進而而產生對地方的深度感受，聽見自己的家鄉聲音風景。大同國小參與教育部2023年至2024年的「5G智慧學習學校推動計畫」，未來將結合科技與藝術於聲景創作，將在地好聲音分享給更多人。

台南市東區大同國小帶孩子以聲音走讀竹溪周邊環境，採集人文及自然環境聲音，，以不同方式重新認識環境。圖／大同國小提供
台南市東區大同國小帶孩子以聲音走讀竹溪周邊環境，採集人文及自然環境聲音，，以不同方式重新認識環境。圖／大同國小提供
台南市東區大同國小帶孩子以聲音走讀竹溪周邊環境，採集人文及自然環境聲音，，以不同方式重新認識環境。圖／大同國小提供
台南市東區大同國小帶孩子以聲音走讀竹溪周邊環境，採集人文及自然環境聲音，，以不同方式重新認識環境。圖／大同國小提供

文創

延伸閱讀

檢討老翁伴屍悲劇 新北：結合民力建構預警系統

補足社安網漏洞 新北建立區級社福整合平台接住弱勢家庭

打造健康「心」竹市 竹市心衛中心、三區衛生所免費諮詢

她在社區撿到「豹紋小貓」遭屁孩欺負到命危！送醫驚覺是國家二級保護動物

相關新聞

遭教育部列專輔學校…師生健行為校祈福 環球科大創辦人淚灑現場發聲了

環球科技大學因財務狀況不佳，被教育部列為專案輔導學校，期限至今年5月底，上周又有數名教師北上陳情遭違法扣薪，學校氣氛頓時...

5G智慧學習也可這樣上 台南師生走讀竹溪聽見好聲音

台南市東區大同國小與致力於城市聲音地景探索與創意設計的「目目文創」合作，帶孩子步行到竹溪及社區，以聲音走讀竹溪周邊環境，...

嘉市國中小特教生與普通生融合聯隊 全國競技疊杯錦標賽大放異彩

嘉義市競技疊杯運動代表隊日前參加全國大賽，嶄露頭角！第2年參賽勇奪6金、7銀、8銅、4項第4名、8項第5名、6項第6名、...

台版黑暗榮耀／校園霸凌學校失靈 每年研習3小時 三級輔導制度能接住孩子？

韓劇「黑暗榮耀」講述校園霸凌發生，學校袖手旁觀，為女主角帶來長遠的傷害。霸凌是自殺的重要原因，在日本很嚴重，因為日本學校輔導工作沒有專輔教師，在台灣校園雖然有三級輔導制度，領先亞洲其他國家，但諮商輔導專業，卻有一部份是老師兼任，加上能在第一線接住孩子的老師，一年的輔導研習時數只有3小時，學校能不能在孩子需要的時候，第一時間發現問題並伸出援手，是一大考驗。

精挑幼兒園有眉角 裁罰紀錄上網查得到

幼兒園入園前哨戰每年三、四月吹響號角，家有幼生的家長，這段時間務必密切關注入園各種大小事。教育部三年前於「全國教保資訊網」揭露全台幼兒園裁罰紀錄、學費等資訊供家長參考，不過，教育團體觀察仍有許多家長不知道如何使用，還是只靠「探聽」來選擇園所，選擇幼兒園眉角不少，掌握實用資訊，就可以助家長一臂之力。

有性犯罪前科竟能教書 學校防堵狼師 便宜行事生漏洞

國內「狼師」事件層出不窮，不只有教師長年性侵學生，嘉義縣還出現有性犯罪前科者，在一間又一間的學校任教，教育主管機關發現，有學校自行聘任代課教師、社團教師時，過於便宜行事，造成防堵狼師出現漏洞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦