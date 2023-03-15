遭教育部列專輔學校…師生健行為校祈福 環球科大創辦人淚灑現場發聲了

環球科技大學因財務狀況不佳，被教育部列為專案輔導學校，期限至今年5月底，上周又有數名教師北上陳情遭違法扣薪，學校氣氛頓時烏雲籠罩，不過其實有多半教職員力挺學校，為重振士氣，大家今天下午5時許自願發起「充滿恩典」健行活動，藉漫步校園的機會，凝聚向心力、集氣未來會更好，創辦人許文志也現身與會，當場淚灑直說「會為大家努力到最後！」

環球教職員及學生、嘉東里長張超雄與校方友好單位、社區人士近百人，今天下午齊聚學校地標「愛月樓」，眾人禱告後步行環繞校園一圈，盼望校務永續發展。

許文志創校時曾言「凡流淚撒種的，必歡呼收割」，他以「在沒有希望的地方創造希望」信念籌設學校，在沒有企業財團支持下，歷經環球商專改制技術學院，改名科技大學辦學至今。

「我會努力到最後一刻！」許文志今天語重心長地說，全校有183名教職員，「如果學校沒有了，馬上會產生社會問題」，他多方奔走，找了10多個財團幫忙全碰壁，也找宗教團體協助，但都沒有下文。