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科技校院繁星今開放網路報名 招生名額2551名

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
112學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生，今天開放網路報名。示意圖，非當事人。本報資料照片
112學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生，今天開放網路報名。示意圖，非當事人。本報資料照片

112學年度科技校院繁星計畫聯合推薦甄選入學招生，今天（3/15）開放網路報名，112學年度經教育部核定招生科技校院計50校，總計692個系學程，提供招生名額共2551名，提供學生多元選擇。

112學年度科技繁星，被推薦考生必須為學校專業群科應屆畢業生，在校學業成績排名須在科組、學程前30%以內，並全程就讀同一所學校，且須符合所屬技綜高學校校內遴選辦法，方得經由學校推薦參加。

技專招聯會提醒，112學年科技繁星招生入學今天上午10時至3月22日下午17時止，可進行網路報名作業。

受推薦的考生可至技專招聯會網站「網路報名系統」進行報名，所有報名資料會傳送至「推薦學校作業及查詢系統」，由各推薦學校審查完畢後確認送出後，即完成網路報名。

完成網路報名後，技專招聯會表示，考生始得列印相關報名表件，交由推薦學校核章，報名表件資料由推薦學校統一收齊後，集體繳寄至技專招聯會，報名資料郵寄期限為112年3月23日前，以郵戳為憑。

技專招聯會表示，招生訂於今年4月11日公告報名資格及比序成績審查結果， 4月18日考生可查詢排名。考生網路選填登記就讀志願序截止日為統測考試後，通過資格審查的考生可選擇適合的入學管道，謹慎選填繁星志願，自4月27日上午10時至5月3日下午17止考生可由所就讀科組歸屬群別及不分群志願，至多選填25個志願；5月9日上午10於技專招聯會網站查詢分發結果，不另寄書面通知。

繁星 教育部 統測

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