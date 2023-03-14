境外生南向國家占比逾六成 32所大專校院赴泰行銷高教

2023年亞太教育者年會（APAIE）睽違四年恢復實體辦理，3月13日至17日於泰國曼谷登場。台灣由教育部國際及兩岸教育司司長李彥儀率團，協同我國大專校院逾70位代表出席，今年以「Study in Taiwan」為攤位主題聯合參展，32所大專校院以及中央研究院共同參與，以國家館概念行銷台灣高等教育。

APAIE教育展於本月中旬登場，台灣今年共計32所大學校院及中研院、共70位代表聯合參展，透過展攤及講座發表，向與會近60國、二千多名代表，傳達臺灣的國際合作量能及學研交流環境，增進國外對台灣高教的了解。

李彥儀也將拜會泰國教育部，藉此介紹台灣教育部提供的台灣獎學金、華語文獎學金、技職教育和中小學國際交流。台灣於112年提供台灣獎學金18名供泰國高中、大學畢業生申請來台就讀大學或研究所，另提供12名華語文獎學金名額，供泰國學生來台研習華語文。

教育部表示，111年教育部已薦送22位華語教師在泰國任教，也鼓勵泰國學校利用寒假期間，組團派華語教師來台進行華語教學研習。

高等教育國際合作基金會則表示，台灣高教持續深耕新南向國家，依教育部統計，111學年度境外學生超過10萬人，來自新南向區域的境外生共6萬6087人，占比高達64％，等於每五位境外生就有三人來自新南向國家；其中，泰國以4047人位居第四大來源國，是近年重點耕耘國家之一。

基金會指出，今年參展陣容包括9所技職校院，盼凸顯台灣技職教育接軌產業實務的辦學實力，政府也持續以「優秀外國青年來台蹲點計畫」、「新南向培英專案」、「台灣獎學金」等措施，獎補助更多優秀的亞太學生來台研修、就讀，同時藉由教育展，強化留學台灣的品牌形象並吸引更多人才。