打造孩童健康美齒 南市8偏鄉小學獲贈牙科設備

台南市政府與中央健康保險署、台南市牙醫師公會獲扶輪社團體支贊助301萬元購置牙科診療設備，捐贈8所偏鄉小學，今上午辦理捐贈儀式，希望透過公私協力，造福偏鄉學童口腔健康。

這8所小學分別為鯤鯓、七股、關廟、龍山、楠西、二溪、聖賢及松林國小，今在將軍區鯤鯓國小辦理捐贈儀式，台南市長黃偉哲偕健保署南區業務組長林純美、市議員謝舒凡等人一同感謝參與偏鄉巡迴醫療的牙醫師及扶輪社等團體代表。

黃偉哲肯定民間團體一同投入學童衛生保健，也頒贈感謝狀予扶輪社代表。他說，口腔健康保健應從小開始，但偏鄉牙科醫療資源相對不足，透過直接在學校設置牙醫檢查設備，讓小朋友定期牙齒檢查可近性更高，也讓巡迴駐診牙醫師提供更優質的診療服務。

黃偉哲指出，透過巡迴健檢，南市目前已經累計50多萬筆市民健康資料，這對流行病學的研究十分重要，在去識別化後也可做為學童健檢資料庫。

教育局長鄭新輝表示，依據110學年度統計資料，台南市國中小學生齲齒率27.29%，低於全國平均值（29.39%）；複檢率93.46%，高於全國平均值（85.17%）。這些都仰賴學校教育落實宣導日常潔牙習慣的養成與加強健康知能，醫療資源投入更是功不可沒，尤其偏鄉地區，雖然醫療資源不足，透過健保署引薦及熱心牙醫師巡迴協助，口腔保健也能獲得完善照護。