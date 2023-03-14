中教大首作身障生升大專院校試場 考生報名數全台第4多

身心障礙學生升大專院校甄試24日登場，台中教育大學也首次作考場，立委張廖萬堅今會同教育部到場會勘，了解試務準備，及校園無障礙環境改善情形。張廖萬堅說，為讓中部地區特教生就近應考，中教大校方無障礙環境也準備就緒，讓甄試順利進行。

張廖萬堅說，過往特教生升學甄試，自桃園至屏東，僅有彰師大、高師大2考場，上千位考生須跨越數個縣市考試，非常不便；去年立法院提案要求教育部，規畫增加考場，去年成功協調中教大作考場，爭取千萬改善校園無障礙空間。

張廖萬堅表示，感謝中教大團隊全力協助、教育部經費補助，最短時間內完成無障礙設施改善，並妥善規畫試務工作；中教大表示，今年考場首度開放報名，即有430位特教生報名，成為全台報名人數第四多的考場，足見新設考場必要性。

張廖萬堅補充，「應試期間交通費及住宿費補助方案」，除原補助跨縣市低收入戶考生及陪考人員外，今年新增補助對象，納入離島及偏遠地區學校考生，盼能減輕因遠距離移動，對特殊生及陪考人員的負擔。