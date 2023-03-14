快訊

退輔會稱黃埔軍校反共鬧笑話 民進黨曲解歷史又一樁

嘉義北興國中奪全國音樂賽4特優 單一學校最佳

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
北興國中參加全國學生音樂賽，獲管樂合奏B組特優。圖／嘉義市政府提供
北興國中參加全國學生音樂賽，獲管樂合奏B組特優。圖／嘉義市政府提供

嘉義市北興國中參加111學年度全國學生音樂比賽，獲得管樂合奏、銅管五重奏兩項目，A組和B組共4特優的殊榮，再加上木管五重奏、男聲合唱團都獲優等，在這次全國學生音樂比賽共奪4特優、2優等的好成績，校方表示，讓全校師生感到驕傲和振奮。

市府教育處指出，管樂合奏A組和B組，銅管五重奏A組和B組，北興都奪特優，是此次比賽各校唯一。

北興國中校長張仁澤說，校方在嘉市管樂節深厚的基礎下成軍，年年代表嘉市參加全國學生音樂比賽，在管樂合奏A組已累積榮獲11年特優的佳績，另更積極栽培校內管樂社團，連續第2年榮獲管樂合奏B組特優的佳績，都是師長、家長以及天晴能源集團共同努力的成果。

北興家長會長黃家豪表示，希望學校能夠繼續為學生們提供更多豐富的學習機會，讓他們在各學習領域中有更好的發展和成就。

市府教育處長林立生指出，嘉市被稱為「管樂之都」，至今已舉辦了30年的國際管樂節活動，是對於嘉市在教育上的重視和發展做出的肯定。

北興國中表示，一直秉持著「愛人、大觀、創藝」的理念，致力於「以學生為本，全人教育」的願景，提供學生多元的學習機會，培養學生全面發展的素養，並激發他們的學習熱情和創造力，未來北興國中也將繼續不斷努力，為學生們打造更好的學習環境，教出影響未來的孩子。

北興國中參加全國學生音樂賽，獲銅管五重奏B組特優。圖／嘉義市政府提供
北興國中參加全國學生音樂賽，獲銅管五重奏B組特優。圖／嘉義市政府提供
北興國中參加全國學生音樂賽，獲木管五重奏優等。圖／嘉義市政府提供
北興國中參加全國學生音樂賽，獲木管五重奏優等。圖／嘉義市政府提供
北興國中參加全國學生音樂賽，獲銅管五重奏A組特優。圖／嘉義市政府提供
北興國中參加全國學生音樂賽，獲銅管五重奏A組特優。圖／嘉義市政府提供
北興國中參加全國學生音樂賽，獲管樂合奏A組特優。圖／嘉義市政府提供
北興國中參加全國學生音樂賽，獲管樂合奏A組特優。圖／嘉義市政府提供
北興國中參加全國學生音樂賽，獲男聲合唱團優等。圖／嘉義市政府提供
北興國中參加全國學生音樂賽，獲男聲合唱團優等。圖／嘉義市政府提供

嘉義 願景 素養

延伸閱讀

抗旱…嘉義鹿草農會營造向日葵花海 周末辦音樂會帶動觀光休閒

嘉市警交通隊協助捉噪音 測照噪音儀亮相

民進黨嘉市立委將辦初選？這3人呼聲高 涂醒哲已婉拒

FRC機器人賽 嘉義竹崎、永慶高中組隊前往夏威夷參賽

相關新聞

「高教界3低」釀人才危機 立委：25歲碩畢進台積電年薪200萬、35歲博畢助理教授領85萬

國內大學教師五十歲以上占六成，且專任人數連年下降，恐面臨人才斷層。中研院長廖俊智昨在立法院點出三個「偏低」現況，讓台灣高...

嘉義北興國中奪全國音樂賽4特優 單一學校最佳

嘉義市北興國中參加111學年度全國學生音樂比賽，獲得管樂合奏、銅管五重奏兩項目，A組和B組共4特優的殊榮，再加上木管五重...

高教媒合平台 年僅10人找到新工作

私校退場將迎來高中、大專校院教師失業潮，六年前教育部委託經濟部成立大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台，至今約一千名大...

海外攬才子女專班收費惹議 教育部籲揭露資訊

全教產今天指出，大園高中「海外攬才子女專班」向學生收取高額費用，卻流入家長會帳號。教育部表示，收費經桃園市教育局同意，但...

管中閔出書批監察院「卡管」 監委千字文反擊：悖離事實

台大前校長管中閔出書指控監察院「卡管」干預大學自治。當初調查「台大校長遴選案」及「其擔任國發會主委期間違法兼職案」的監委...

高教人才新血進不來 國立大學協會籲改善本薪增誘因

台灣高教人才面臨嚴重斷層，國立大學校院協會今天表示，為了避免國家軟實力大崩盤，提高教授薪資待遇刻不容緩，將過往教授、副教...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦