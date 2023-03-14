嘉義北興國中奪全國音樂賽4特優 單一學校最佳

嘉義市北興國中參加111學年度全國學生音樂比賽，獲得管樂合奏、銅管五重奏兩項目，A組和B組共4特優的殊榮，再加上木管五重奏、男聲合唱團都獲優等，在這次全國學生音樂比賽共奪4特優、2優等的好成績，校方表示，讓全校師生感到驕傲和振奮。

市府教育處指出，管樂合奏A組和B組，銅管五重奏A組和B組，北興都奪特優，是此次比賽各校唯一。

北興國中校長張仁澤說，校方在嘉市管樂節深厚的基礎下成軍，年年代表嘉市參加全國學生音樂比賽，在管樂合奏A組已累積榮獲11年特優的佳績，另更積極栽培校內管樂社團，連續第2年榮獲管樂合奏B組特優的佳績，都是師長、家長以及天晴能源集團共同努力的成果。

北興家長會長黃家豪表示，希望學校能夠繼續為學生們提供更多豐富的學習機會，讓他們在各學習領域中有更好的發展和成就。

市府教育處長林立生指出，嘉市被稱為「管樂之都」，至今已舉辦了30年的國際管樂節活動，是對於嘉市在教育上的重視和發展做出的肯定。