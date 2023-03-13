快訊

防疫大鬆綁！院內亂象頻傳、感控人員Hold不住 專家：疫情恐大爆發

經典賽／從「逃兵」到英雄淚 張育成妻子曝內幕：他太高EQ了

高教人才新血進不來 國立大學協會籲改善本薪增誘因

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
台灣高教人才面臨嚴重斷層，國立大學校院協會今天表示，為了避免國家軟實力大崩盤，提高教授薪資待遇刻不容緩。大學示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
台灣高教人才面臨嚴重斷層，國立大學校院協會今天表示，為了避免國家軟實力大崩盤，提高教授薪資待遇刻不容緩。大學示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

台灣高教人才面臨嚴重斷層，國立大學校院協會今天表示，為了避免國家軟實力大崩盤，提高教授薪資待遇刻不容緩，將過往教授、副教授、助理教授薪級數不相同的問題，藉由教授向上增加4級、副教授增2級等方式統一級數，從本薪開始改善待遇。

國立大學校院協會，根據統計，107學年大專專任教師人數為46794人，但到了111學年卻僅有44388人，減少2406人；50歲以下教學研究主力的占比，也從43.4%（20306人），減少到36.9%（16400人），顯示年輕學者不僅因為少子化和產業搶人而減少，加上年改讓教授退休意願降低，導致結構老化、出現斷層。

立法院教育及文化委員會今天舉行「解決高教人才斷層及塑造退休機制」專題報告，中研院提出的書面報告中也指出，台灣高教及科研人才薪資偏低，現行制度缺乏彈性，以及少子化影響，讓台灣高教正面臨人才斷層危機，建議增加博士研究生獎補助金、提高現職人員待遇。

國立大學校院協會也提到，雖然教育部推出玉山學者及彈性薪資等方案，但前者名額稀少，後者提高的幅度有限，教授薪資普遍仍只有周邊國家教授薪資的二分之一；面對半導體產業大搶才，動輒以年薪200萬元起薪簽下碩博士畢業生，年薪勉強百萬元的助理教授，實在難以吸引年輕人投入。

國立大學校院協會表示，少子化讓高教人才來源缺乏難解，但提高教授待遇以留住人才、吸引國際人才卻立即可行，呼籲政府提高教授學術研究費、獎金外，也可考慮提高教師薪級表上限，將過往教授、副教授、助理教授薪級數不相同的問題，藉由教授向上增加4級、副教授增2級等方式統一級數，從本薪開始改善待遇。

國立大學校院協會表示，有鑑於年改之後，65歲退休的教授，一生總薪資會短少7百多萬元，讓資深教授不敢退休；而今年7月1日起改成「確定提撥制」，風險自負、盈虧難料，過往藉由完善退休金制度攬才的吸引力也大減，政府也應該通盤檢討教授退休待遇，讓人才願意留在台灣長期貢獻，才是國家社會之福。

高教 薪資 少子化

延伸閱讀

廖俊智：讀博士班誘因偏低 獎補助平均僅2萬元

大專教師恐爆失業潮 高教平台一年僅10人成功找新工作

台灣高教人才斷層危機 中研院書面報告直攻三大要害

少子化技專招生弱勢 大專校院「私私併」更側重普大

相關新聞

雙語政策造成亂象？ 南市府：有全面性規畫與配套

全教總表示雙語政策推動以來，已造成各級學校現場諸多亂象，台南市教育產業工會今指南市推動上面臨的問題。南市教育局長鄭新輝回...

雙語國家發展中心設置條例草案將審議 陳琬惠籲三思

本周三立法院司法法制委員會將審議「雙語國家發展中心設置條例」草案，民眾黨立委陳琬惠今天表示，行政院2018年通過「203...

台大公布ChatGPT指引 教學因應作法「12問」一次看

聊天機器人ChatGPT恐衝擊教學現場，台灣大學今天公布校內指引與因應措施，採取正面看待與善加利用的態度，鼓勵教師可以將...

大專教師恐爆失業潮 高教平台一年僅10人成功找新工作

全國私校工會日前預估，少子化衝擊下，若以目前生師比21.88計算，八年間將有超過6000名教師失業，約40所私立大專退場...

高教人才新血進不來 國立大學協會籲改善本薪增誘因

台灣高教人才面臨嚴重斷層，國立大學校院協會今天表示，為了避免國家軟實力大崩盤，提高教授薪資待遇刻不容緩，將過往教授、副教...

亞大ChatGPT國際論壇 史丹佛客座教授：增10倍寫程式能力

亞洲大學今天舉辦ChatGPT國際論壇，受邀的美國史丹佛大學客座教授張智威說，這個機器人要好好善用，因為它沒有情緒，是虛...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦