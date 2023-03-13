雙語政策造成亂象？ 南市府：有全面性規畫與配套

全教總表示雙語政策推動以來，已造成各級學校現場諸多亂象，台南市教育產業工會今指南市推動上面臨的問題。南市教育局長鄭新輝回應，培養學生具備雙語能力是許多市民的共同期待，台南雙語教育政策已有全面性的規畫與配套措施。

全教總今在立法院舉行記者會，呼籲立法院停止審議司法法制委員會3月15日併案審查的「雙語國家發展中心設置條例草案」，並指雙語政策推動以來，已造成各級學校現場諸多亂象，呼籲嚴肅面對雙語政策帶來的災難，讓台灣教育回歸正軌。台南市教育產業工會理事長陳葦芸指南市推動雙語政策，面臨了「學科知識與英語學習雙貧乏」、「雙語課程影響教師備課與輔導學生時間」、「現有師資不足，難以執行雙語課程」等問題，建議錯誤的雙語政策應停止。

鄭新輝表示，面對全球化，培養學生具備雙語能力是許多市民的共同期待，台南做為全台首學的城市，雙語教育在歷任市長用心規畫與努力下，持續配合中央，有計畫性的營造有利於學生學習的雙語教育環境，目前台南雙語教育政策已有全面性的規畫與配套措施，包括雙語教育輔導團、雙語中心等，而雙語教育政策規畫方案也獲得家長與來訪縣市的肯認。

他說，國內雙語教育的推動剛起步，就如同火車剛啟動，一開始難免會比較吃力，但今日不做明天還是要做。各領域教師、雙語教師只要各自扮演好自己的專業角色，提供適切的雙語環境，就可以引導學生有效的學習，期待所有親師生共同努力，為下一代學生的競爭力打好基礎。