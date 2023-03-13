雙語國家發展中心設置條例草案將審議 陳琬惠籲三思

本周三立法院司法法制委員會將審議「雙語國家發展中心設置條例」草案，民眾黨立委陳琬惠今天表示，行政院2018年通過「2030雙語國家」政策，共投入125億元經費，但施行至今五年，政策立意雖良好，執行上卻亂象叢生，籲朝野審慎考慮是否於此時進行審議。

陳琬惠表示，行政院投入125億元經費培養我國雙語師資，盼學生在課堂上使用英文學習，提升國人英語能力、加強國際競爭力，但執行起來卻讓師生都面臨很多難題，不僅學生學習狀況出現隱憂，教師教學上也有困境，地方政府執行狀況不一，且有導致本土語言被排擠的狀況。

陳琬惠指出，許多教師反映，英文排擠到其他專業學科時間，造成英文以外的專業學科倒退；目前中小學沒有足夠的雙語師資，許多學校沒有足夠人力配合政策；政府雖大量招聘外師，「但英文講得好並不代表能以英文教專業科目」。

陳琬惠表示，這造成許多教師教學上的壓力，目前台灣還是考試領導教學為主，老師難以在一堂課的時間內，兼顧每位學生英語程度，且這樣的政策也讓國文、歷史等專業科目老師感到困惑。

陳琬惠認為，這樣的政策過於重視設立雙語學校KPI，各地方政府宛如軍備競賽，且恐導致「母語邊緣化」危機，雖政府打造雙語國家定義為「中文、英文」，但政策立意上就是以英語為尊，擔心當政府過度重視英文，反而造成學童在語言認同上的混亂，反倒忽略母語重要性。

陳琬惠也擔心如此一來，恐將再加劇城鄉落差，攤開雙語政策推動預算分配來看，2021到2024年共編列100億預算，但提供給邊遠弱勢學童的支持經費僅4.56億元，佔預算不到5%，大多經費都用於外師教學聘用、設立標竿學校等。

陳琬惠表示，英文不應僅侷限於教育，而是應該在生活中普遍使用，呼籲政府營造良好且友善的英語環境，尤其在偏鄉，更應加強推廣伴學計畫，例如讓大學生協助教導英文等方式。

陳琬惠指出，全英語授課不只需應付專業知識，也需面臨英文傳授造成的學習障礙，政府應對此提出具體解決方案；她絕對支持提升全民英語能力，但倉促提議雙語國家發展中心，恐將成為擴大城鄉差距及母語流失的殺手，籲政府正視並解決問題才是當務之急。