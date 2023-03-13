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新北高工獲教育部美感獎 將美學融入校園中

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市立新北高工的實習課學生能將書包及個人物品妥善整理在走道兩側的收納櫃裡，同時還能兼具空間美感。圖／新北市教育局提供
新北市立新北高工的實習課學生能將書包及個人物品妥善整理在走道兩側的收納櫃裡，同時還能兼具空間美感。圖／新北市教育局提供

新北市立新北高工參加111年度教育部「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，在全國眾多學校申請案中脫穎而出，是全國首間入選及成功改造的工科技術型高中。並在今日開箱學校美感改造後樣貌，師生感受校園美感變身成果。

教育局表示，新北高工模具科實習工場大樓是學生在校3年的實習課程場域，空間環境原先昏暗，動線不甚流暢，且工科空間常被貼上烏黑凌亂的刻板印象。學校去年3月底計畫申請通過後便積極與設計團隊討論規畫，透過重新梳理動線，調整燈光及色彩，軟化金屬予人冰冷剛硬的視覺感受。

教育局提到，大樓入口門面原是科內老師們30年前為了撙節公帑及教學示範，利用實習工場既有設備，帶領學生自行設計及加工製作，設計團隊保留其紀念意義，加入改造元素與新空間完美融合，讓學校成為美感浸潤的場域。

新北高工校長林清南指出，新北市推動技術型高中結合人文美感和跨域雙語精神，將打造世界頂尖人才。學校結合美感及校園識別系統，提昇校園的環境和生活美學，將課程融入校園景觀，建立景觀意義化並實現校園美學生活化、意義化和課程化，提升學生美學涵養和人文素養。

新北高工模具科主任洪宜芳說，傳統工科訓練思維都是按圖施工，尺寸要方即方、要圓即圓，美學涵養卻相對不足；然而，當作品在製作過程加入美學思考，便有可能提高附加價值，讓「成品」變成「精品」。

洪宜芳表示，原先老舊的實習場域，透過結合學美．美學計畫，讓模具科進行翻修，變得美觀又現代化，明顯地察覺到學生更珍惜愛護周邊環境。二年級學生林港熹表示，改造後的川廊空間不再是舊有的黑髒工場，模具科現在看起來非常現代化、整潔和舒適，增加了美感和吸引力。

教育局長張明文表示，此次新課綱強調跨域整合，特別是傳統工科學校更應該結合美學。日前發布的新北NO.1技職6.0 New Top World技職教育政策白皮書中也揭示未來將推動雙語美感未來跨域實習場域改造相關方案，結合中央及民間資源。新北技職學校會將美感薰陶從課本延伸至校園每一個學習場域，培養具有美感素養並具備國際競爭力的世界頂尖人才。

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