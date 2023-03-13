雙語教學亂象多 民團籲停審雙語國家發展中心設置條例

立法院司法法制委員會3月15日將併案審查「雙語國家發展中心設置條例草案」，全教總今天表示，雙語政策推動以來，已造成各級學校現場諸多亂象，各地方政府甚至出現日益紊亂的軍備競賽，長此以往恐造成學習雙貧乏現象，呼籲立法院停止審議「雙語國家發展中心設置條例草案」，嚴肅面對雙語政策帶來的災難，讓台灣教育回歸正軌。

全教總理事長侯俊良表示，雙語政策推動以來，各地方政府出現軍備競賽，長此以往必定造成學習的雙貧乏現象，不僅無法提升國家整體競爭力，反而將嚴重傷害學生基本學力與台灣整體教育品質，再以111學年度雙北的教師甄試為例，雙語類科錄取分數明顯偏低、報名人數過少，已經呈現「為雙語而雙語」的亂象，值得各界正視。

台南市教育產業工會理事長陳葦芸表示，台南市推動雙語漠視教師教學專業，不只誤導學生、教師和家長認為藝能科領域課程不重要，更嚴重減少學生學習該領域知識的時間，導致學科知識與英語學習雙貧乏現象，甚至要求學校辦理各項雙語課程計畫與活動，以「剪輯影片」方式，要求學校上傳活動成果影片，嚴重犧牲教師備課與輔導學生時間。

陳葦芸也提到，台南市英語教師除了教學外，需要辦理許多雙語活動，最近還要培訓各校老師通過「課室英語教師認證」，已無多餘時間備課與教學。她認為，雙語政策已造成教學現場諸多亂象，應該讓英語教師回到英語課堂，讓各領域教師專心教授各領域知識，錯誤的雙語政策應即刻停止。

立法委員陳琬惠指出，雙語政策施行至今五年，執行面卻有許多困境，不僅學生學習狀況有隱憂，教師教學困難，更是造成各地方政府的執行亂象，甚至排擠本土語言。她提醒，以英語為教學工具，極有可能造成學生學科與英語學習的雙輸局面，現階段台灣國中小英文城鄉差距仍然頗大，以2020年會考英文成績拿到待加強的「C」為例，非偏鄉地區學校為29%，但非偏鄉地區為55%，雙語政策必定進一步犧牲弱勢學生權益，此一政策確實應該好好停下腳步檢討。

立法委員王婉諭認為，如果雙語政策只是為了推動英語，現行的教育部、文化部、國發會都可以因應，沒必要另外疊床架屋設置新單位。她也說，攤開國發會資料，現在正在進行業務之一，也是未來雙語國家發展中心設置之後要繼續執行的業務—「打造中央、地方與民間一起參與的生態系」，就是發錢補助地方辦理各式各樣的雙語觀光展覽和活動。

國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，沒有人反對學好英語，但只要環境友善即可，若獨尊英語，將使得台灣下一代失去對於其他廣大「非英語系」文化體系的認知，世界觀將漸形狹隘。陳學聖呼籲，雙語政策推動以來，已經造成許多亂象，現在應該是停下腳步好好檢視並徹底檢討，而不是又加速「雙語國家發展中心設置條例草案」的法制化。

長期關注國家語言政策的台灣語文學會則堅持「多語台灣，英語友善」的立場，呼籲政府立即停止雙語國家的政策，應成立「國家語言發展中心」，規劃台灣各族群以母語為主體的多語文教育。不應再以強勢帝國語言凌駕本土語言，背棄聯合國「兒童權利公約」第29條培養兒童對其父母及其自身語言文化的認同。

全教總表示，雙語政策亂象多，且嚴重牴觸「國家語言發展法」精神，執意強推只會造成更難以收拾的災難，立法院應停止審議「雙語國家發展中心設置條例草案」，嚴肅面對雙語政策帶來的災難，讓台灣教育回歸正軌。