大專教師恐爆失業潮 高教平台一年僅10人成功找新工作

全國私校工會日前預估，少子化衝擊下，若以目前生師比21.88計算，八年間將有超過6000名教師失業，約40所私立大專退場。立法院今天舉行高教人才斷層危機專題報告，立委憂心未來恐衍生大專校院教師失業潮，詢問教育部解方。教育部則稱，有委託經濟部成立「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」。不過，該平台成立至今約六年，約有1000名大專校院教師求職，僅成功媒合69位進入產業界，一年約10人，遭立委要求檢討或提更適解方。

少子化加上虎年效應，教育部預估115學年度高中生人數將下探首波谷底，若家長及考生仍優先就讀公校，全國私校工會預估，五年內至少三分之一私中退場，約有1760名私中老師將失業；而當這批學生三年後升大學，也將導致另波海嘯，若以目前生師比21.88計算，八年間將有超過6000名教師失業，約40所私立大專退場。

立法院教育及文化委員會今天舉行「解決高教人才斷層危機，如何塑造合理高教人才退休機制」專題報告。立委張廖萬堅表示，台灣大學教師年齡高齡化，時至今日，55歲至59歲教師人數破萬，占22％；另外，台灣取得博士學位的大學教師平均年齡為37.6歲，也導致大學教師初任年齡近40歲。他也引述私校工會數據，憂心少子化衝擊下，不少人才還沒進入大專校院教學現場，就要準備入場後失業，反而會形成更大推力。

立委黃國書表示，大學專任教師人數連年下跌，台灣高教正陷入高齡化、人才斷層的困境。其中，近十年大專校院教師人數減少超過5000人，110學年50歲以上專任教師比率62%，遠高於OECD國家平均38.8%，也高於日本45.7%、南韓46.2％。另外，各大專校院改聘專案教師，目前約有四萬多人，卻反遭監察院糾正，若未來要降至8%，目前全國有76校專案教師比率超過8%，若有8%上限，將有462位專案教師因此失業。

教育部常務次長林騰蛟表示，教育部有委託經濟部成立「大專校院高等教育人力躍升培訓及媒合平台」，媒合高教人才適當職缺，該平台自106年啟用至今，約994位來媒合，目前有69位老師轉到產業界。

黃國書則質疑，這形同一年成功媒合10位，成效顯然有待加強。林騰蛟則說，這方面將持續努力，他要由教職轉入產業界，必須要考慮教師意願與產業需求，會持續來追蹤，仍有可以精進的地方，將於一個月內提出書面檢討報告。