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教師加班補休一國多制 高市宣布教師補休期限延長為2年

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
教師常要辦活動，高雄市教育局行文各校，教師比照公務人員由1年延長至2年。本報資料照片
教師常要辦活動，高雄市教育局行文各校，教師比照公務人員由1年延長至2年。本報資料照片

立法院去年通過公務人員保障法修正案，補休假放寬為「2年內休完」，但全國各縣市教師補休假期限不一。在教師團體爭取下，教育部授權高中以下學校得由各主管教育行政機關依權責處理。高雄市教育局10日行文各校，教師比照公務人員由1年延長至2年，遷調人員於原服務學校未休畢的補休，得於原補休期限內至新任職學校續行補休。

高雄市教育產業工會表示，全國教育產業總工會今年一月發函教育部，要求將教師補休期限比照公務員由1年延長至2年。教育部回覆，公立大專校院教師補休期限，仍得由學校自行參酌上開規定辦理；至高級中等以下學校，由各主管教育行政機關依權責處理。高教產建議高雄市教育局，教師補休期限由1年延長至2年。

高雄市校長反映，過去教師補休假期限是一年，如果是因為一些任務耽誤補休，例如密集訓練團隊、長期受訓、防疫工作等，可以專簽給校長核准展延，通常是以3個月內補休完畢，沒有休完就作廢。老師通常會休完，主任責任感重加上事情真的很多，通常沒休完，校長更不用說，很少有休完的。

教團指出，目前台北市、桃園市、新竹縣、嘉義縣、宜蘭縣、台東縣、澎湖縣，已開放教師補休期限延為2年。台中市7日也宣布，溯自112年1月1日起比照公務員，校長及教師加班補休由1年延長為2年。

高雄市教育局10日已行文各校，高雄市所屬公立高級中等以下學校學校（含幼兒園）校（園）長及教育人員之補休，其要件事實發生於112年1月1日以後者，比照公務人員由1年延長至2年，遷調人員於原服務學校未休畢之補休，得於原補休期限內至新任職學校續行補休；至要件事實發生於111年12月31日以前者，仍依原規定辦理。

補休 高雄市 教育局

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