新北教育成果公開 首屆108課綱畢業生傳授秘訣

今年新北教育月首場活動「新北教育成果大公開」，以虛實結合完整呈現。活動邀請台大李宏森主任主講教育論壇，並由第1屆108課綱畢業生回來公開升學秘笈。教師部分則安排校長及教師於線上分享創新課程及教案，另由6所創新教育加速器計畫學校，實體分享跨校、跨學制、跨領域的各項教育合作，展示跨域課程特色及成果。

今日教育成果展同時辦理首場教育論壇，由台大李宏森主任以「一場過去與未來的對話之旅」，讓親師生了解頂尖大學選才觀點。接著由新北市創意高國中校長、老師，進行線上14個創新教案實例分享，包括雙語教學、媒體素養、交通安全、本土語、智慧科技、SDGS、地方學、自主學習等。

其中北大高中主任朱肇維以染繪地方學，從學藍染、五感品茗三峽好茶，推廣在地文化，進行國內外校際交流，娓娓道來「越在地、越國際」的故事。國中場由校長徐巧玲、郭昱晨領軍，著重在如何帶領國中生進行有效的自主學習。

教育局表示，下午場則邀請20位第1屆108課綱優秀畢業學長姐，傳授他們透過繁星申請、個人申請及特殊選才升學上榜的秘訣，以及自主學習成功與跌跤的歷程，讓現場學弟妹可以得到寶貴的學習秘笈，新北市於2020年起，4年挹注10億推動新北教育創新教育加速器，結合美國矽谷業界加速器概念，打造全國首創官方加速器，鼓勵與支持新北市學校進行跨國、跨校、跨學制、跨領域的教育合作，