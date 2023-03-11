雲林這所偏校師生全是童軍 實驗教育8月上路可跨區就讀

雲林縣斗南鎮重光國小學生僅40多人，校長楊松田6年前到任後帶入童軍教育，除學校13名教師通過木章基本訓練，全校學生也都成為童軍，多年來進行的相關課程，使童軍教育成為該校一大特色，該校近日傳出新消息，即將改制為童軍實驗教育學校，可跨學區就讀；有家長認為，童軍重視紀律與團體合作，對孩子性格養成有莫大助益，樂見其成。

童軍有百年歷史，講究從生活體驗中學習、團體互相合作並重視紀律，尤其服務過程中的成就感，是許多童軍的共同榮耀，但隨社會變化，升學逐漸弱化童軍課程，多半學校變得不太重視，童軍彷彿被「活動化」、有種參加育樂營的感覺。

34歲張姓家長說，確實曾為下一代的升學之路，捨棄讓孩子參加課外活動的機會，後見孩子參與學校辦理的「隔宿露營」開啟烹飪興趣，因而改變心態，鼓勵孩子多往興趣方面發展；她認為，童軍成為學校校本教育，與家庭教育相輔相成，對孩子性格培養能加很大的分。

楊松田曾任2屆雲林縣童軍會理事長，現任總幹事，童軍教育經歷資深，持有3顆童軍木章，他帶領重光國小師生從事童軍體驗、團集會，參加山野教育等，發現孩子在童軍制度及混齡編組下變化之大，不但很有紀律、規律，團體互動提升，學習態度也更佳。

去年，楊松田與學校教師召開校務會議後，向縣府教育處提出童軍實驗教育計畫獲可，今年8月起正式實施，每年級招收1班，每班20人，可跨區就讀；占地2.27公頃的校地，目前除操場可當露營區，校方也將閒置土地約2、3分左右整為營地，本月25日完工，部分加磚後做為集合場。