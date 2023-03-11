快訊

經典賽／「台式應援」引美媒瘋轉 見這幕嘆：美國球迷最無聊

為何侯友宜遲不表態選總統？「黨的家務事先處理好」

獨／昔線民案宣布「三退」 黃國書曝為何2024仍想扛責任

台大下周一公布ChatGPT指引措施 校長：善用而非依賴 師調整出題角度

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大下周一公布Chat GPT因應措施和指引。本報資料照片
台大下周一公布Chat GPT因應措施和指引。本報資料照片

聊天機器人ChatGPT掀起熱潮但也引發教學疑義，國立台灣大學今天舉辦杜鵑花節，台大校長陳文章接受媒體聯訪時表示，預計下周一公布Chat GPT因應措施和指引，建議教師調整作業、考試出題角度，如更側重活用面，檢驗學生是否真正了解，而非上網就能找到的標準答案。

美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT衝擊教育現場，香港大學一度宣布，禁止所有課堂、作業和評估中使用ChatGPT或其他AI工具。我教育部、大學招聯會近期也邀集學界代表討論，希望各校能引導學生善用科技輔助學習，並研究是否會對考招體制產生衝擊。

台灣大學今天舉辦杜鵑花節與學系暨社團博覽會，陳文章指出，ChatGPT對學生獲取新知識是好工具，但學生除了利用獲取知識外，執行力、培養創造力、情感表達等都不是ChatGPT可達成，台大學生應該擅用工具，基於知識面，自行執行更多想做的事情，「善用ChatGPT，但不是完全依賴它。」

在作業防弊上，陳文章說，考試出題、作業教師可稍微做調整，如側重活用面，檢驗學生是否真正了解，而非上網就能找到的標準答案。

台大教務長王泓仁則指出，希望老師在出題或出作業前都能先用ChatGPT檢測一下，看是不是有標準答案，在題目設計上則能更側重引領學生思考發揮。台大教學發展中心下周一會公布一相關指引，提點師生教學、學習、考試上應注意的事項，只提供參考，不強迫實施。

ChatGPT 台大 杜鵑花

延伸閱讀

台大杜鵑花節回歸實體活動 蔣萬安：力挺周邊建設

台大杜鵑花節登場 蔣萬安：「雖人生無法讀台大」會力挺周邊建設

ChatGPT終究只是「回覆機器人」？遭批無自省能力 網笑：人類也是

佛系AI現身！ChatGPT化身「神佛」普渡眾生

相關新聞

歸國台人評台灣教育「太重標準答案」 連名校生都思想僵化

台灣的填鴨式教育經常為人詬病，相比歐美部份國家，我國教育制度相對死板。有網友指出，「台灣教育太注重標準答案了」，因此也導致學生思想僵化，然而「真正能改變人類世界，以及有價值的東西都沒有標準答案」。

2023台大杜鵑花節 蔣萬安：已成台大校園品牌

2023台大杜鵑花節開幕，台北市長蔣萬安上午出席活動指出，這活動從1997年開始舉辦到現在，已打造成台大非常重要的校園品...

台大下周一公布ChatGPT指引措施 校長：善用而非依賴 師調整出題角度

聊天機器人ChatGPT掀起熱潮但也引發教學疑義，國立台灣大學今天舉辦杜鵑花節，台大校長陳文章接受媒體聯訪時表示，預計下...

教養即診室／幼兒指讀識字 打下讀寫好基礎

愈來愈多家長知道○到六歲親子共讀的重要性，隨著孩子對閱讀萌生興趣，專家建議，親子共讀時，除了看圖說故事外，透過「指讀」可...

教養即診室／親子共讀埋種籽 指讀啟蒙讀寫力

越來越多家長知道零到六歲親子共讀的重要性，隨著孩子對閱讀萌生興趣，專家建議，親子共讀時，除了看圖說故事之外，透過指讀可以...

教部將調降幼教師生比 業者、立委批：缺溝通又無配套

教育部長潘文忠主張調整幼教師生比至1比12，昨拋出相關方針。國民黨立法院黨團、中華民國幼教聯合總會及幼教與家長團體今共同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦