台大下周一公布ChatGPT指引措施 校長：善用而非依賴 師調整出題角度

聊天機器人ChatGPT掀起熱潮但也引發教學疑義，國立台灣大學今天舉辦杜鵑花節，台大校長陳文章接受媒體聯訪時表示，預計下周一公布Chat GPT因應措施和指引，建議教師調整作業、考試出題角度，如更側重活用面，檢驗學生是否真正了解，而非上網就能找到的標準答案。

美國人工智能公司OpenAI開發聊天機器人ChatGPT衝擊教育現場，香港大學一度宣布，禁止所有課堂、作業和評估中使用ChatGPT或其他AI工具。我教育部、大學招聯會近期也邀集學界代表討論，希望各校能引導學生善用科技輔助學習，並研究是否會對考招體制產生衝擊。

台灣大學今天舉辦杜鵑花節與學系暨社團博覽會，陳文章指出，ChatGPT對學生獲取新知識是好工具，但學生除了利用獲取知識外，執行力、培養創造力、情感表達等都不是ChatGPT可達成，台大學生應該擅用工具，基於知識面，自行執行更多想做的事情，「善用ChatGPT，但不是完全依賴它。」

在作業防弊上，陳文章說，考試出題、作業教師可稍微做調整，如側重活用面，檢驗學生是否真正了解，而非上網就能找到的標準答案。

台大教務長王泓仁則指出，希望老師在出題或出作業前都能先用ChatGPT檢測一下，看是不是有標準答案，在題目設計上則能更側重引領學生思考發揮。台大教學發展中心下周一會公布一相關指引，提點師生教學、學習、考試上應注意的事項，只提供參考，不強迫實施。