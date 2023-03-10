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搶先選熱門好職科 桃園高中職專業群科特招13日起報名

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市教育局表示13日開始辦理特色招生報名，圖為教育局日前宣傳高中職博覽會記者會畫面。圖／桃園市政府新聞處提供
桃園市教育局表示13日開始辦理特色招生報名，圖為教育局日前宣傳高中職博覽會記者會畫面。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市教育局表示，桃連區高中職學校特色招生專業群科甄選入學3月13日至3月17日報名，今年共有15校提供10個群科80班，合計2370個名額，因為過去招生成效好，各校都推出熱門的科別，希望在會考選填志願的招生管道以外，能夠更早招收認同學校的學生。

教育局提醒考生，甄選入學不辦理學科測驗，只辦理「實務選才」術科測驗，術科測驗日期為4月22、23日（周六日），除北科附工會參採國中教育會考成績，汽車科、農場經營科各科目均需達「基礎B」等級以上；畜產保健科：國文、英語、數學三科成績均須達「基礎 B+」等級以上，社會及自然兩科成績均須達「基礎 B」等級以上，其他學校科班皆不設會考門檻。

桃連區招生職群包括機械、動力機械、電機與電子、設計、商業與管理、外語、農業、家政、餐旅、藝術等10群，其中餐旅群招生名額最多，共計9校582個名額，以羅浮高中為例，112學年度招收餐旅群觀光事業科10名，術科測驗甄選項目為「說菜技巧實作」，以「臺灣地方著名特色小吃」為題，請考生自選6樣台灣小吃或在地特色餐點進行解說，可包含菜名、製作方式、使用材料、菜餚特色等，命題靈活有趣且貼近生活，切合十二年國教課程綱核心素養精神。

產業特殊需求類科（簡稱產特）是為培育產業特殊需求人才，以厚實國家經濟建設發展力，因此教學重視實務操作與技能實習，以培養學生就業力，達成學用合ㄧ的目標，為提升就學率及符應扶助弱勢精神，未來就讀產特類科的學生，享有3年免學雜費的優惠，包括國立北科附工農場經營科、畜產保健科、至善高中家具木工科、清華高中軌道車輛科及方曙商工照顧服務科都列為產特，提供青年學子們更多就學選擇和機會。

對於專業群科有興趣之同學，務必把握時間於3月17日(星期五)前向各招生學校報名，以爭取更多入學機會，相關簡章資訊下載網址：https://special.pro.k12ea.gov.tw。

國中教育會考 教育局 小吃

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