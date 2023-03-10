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淡水八里7所國中小廁所環境不佳 新北教育局：將協助改善

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員陳偉杰指出，除了竹圍國小，還有6所學校也都等不到中央撥款，呼籲中央多幫忙。圖／陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰指出，除了竹圍國小，還有6所學校也都等不到中央撥款，呼籲中央多幫忙。圖／陳偉杰提供

新北市淡水、八里區國中小廁所環境待修繕，卻等不到中央補助經費，新北市議員陳偉杰指出，他今天到竹圍國小會勘，小朋友抱怨「每天要捏鼻子上廁所很難過」，還有6所學校也都等不到中央撥款，呼籲中央多幫忙，新北市教育局表示，已函請教育部儘速核定工程款，並優先協助校方改善。

陳偉杰表示，他今天到淡水竹圍國小會勘，男女廁所磁磚破損，洗手排破裂，廁所通風太差不斷發出惡臭，環境狀況不佳容易害小朋友滑倒，小朋友更直接說：「每天都要捏著鼻子上廁所，真的很難過」。

陳偉杰表示，他能體會師生的抱怨，教育部國教署在2020年同意補助約500萬元經費修繕廁所，但到了今年2023年，這筆經費還是「只說同意但沒有撥款」的真空狀態。

陳偉杰表示，在他選區內還有正德國中 、三芝國中、育英國小 、八里國小 、米倉國小 、乾華國小等6所學校，都是早已通過中央的廁所修繕經費，但至今沒有核撥下來一毛錢！廁所乾淨衛生是基本需求，呼籲中央多幫忙，該核撥、該給就給，別再讓孩子們邊上廁所邊練憋氣了。

教育局表示，經查竹圍國小等校，均已申請中央老舊廁所專案並核定規劃設計監造費用，教育局已函請教育部儘速核定工程款，中央表示目前尚爭取行政院專案計畫經費。

教育局表示，將持續追蹤後續補助進度事宜，並優先協助校方改善局部環境，儒漏水、部分便器及磁磚損壞等，以符師生使用所需。

新北市議員陳偉杰指出，他今天到竹圍國小會勘，小朋友抱怨「每天要捏鼻子上廁所很難過」。圖／陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰指出，他今天到竹圍國小會勘，小朋友抱怨「每天要捏鼻子上廁所很難過」。圖／陳偉杰提供

教育局

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