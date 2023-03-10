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近6億整修74校操場 新北校園彩虹跑道亮麗吸睛

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
白雲國小全新「彩虹跑道」色彩繽紛彰顯校園活力與朝氣。圖／新北市教育局提供
白雲國小全新「彩虹跑道」色彩繽紛彰顯校園活力與朝氣。圖／新北市教育局提供

新北市為使學校整建運動操場及周邊設施，提供學童優質運動場地，去年向教育部申請「運動操場及周邊設施整建計畫」 經費，新北74校獲補助總經費5億8198萬4631元整，目前已全數完工，其中白雲國小全新「彩虹跑道」色彩繽紛彰顯校園活力與朝氣，6色跑道設計象徵該校多元課程規劃，讓學生未來發展如同彩虹鮮豔奪目。

教育局長張明文指出，新北市學校數多、運動場地整修需求量大，每年皆定期盤點各校修繕需求，並積極向中央爭取經費。本次74校獲中央補助整建運動操場及周邊設施，工程期間雖遇缺工、缺料及北部冬雨不斷等困難，仍堅守嚴格控管施作品質，並全數於期限內完成，實歸功於學校及廠商人員的辛勞與通力合作。讓師生享有嶄新且舒適的運動學習場地，展現新北市運動樂活精神，跑出自信、動出健康、玩出快樂，一同揮灑活力、青春的汗水。

白雲國小蔡煥允同學表示，現在每天最期待下課和同學一起到操場運動，跑跳玩耍時，不會再被坑洞絆倒，下雨過後，也不會再有一塊一塊的積水，操場像是出現彩虹一樣。

莒光國小則在這次操場整建，特別採用紅、藍、綠三色，除了傳達學校的理念意象，營造充滿活力且追求美善的健康學習樂園，以顏色區分跑道，也讓體育教學更為便利。莒光國小校長林義祥表示，孩子看到美麗的新操場都非常開心，很感謝體育署及教育局給予學校機會整建，讓老舊校園再次獲得新的生命力。

教育局另補充，新北市除爭取中央經費以外，去年亦投入1億545萬元改善學校各項運動場地及設施，並已於今年度爭取中央補助5校運動操場整修，將協助並積極督導學校進行整建工程，亦將持續評估各校改善校園運動環境需求，提供師生及社區居民更優質的學習與運動空間，打造新北運動樂活城市。

莒光國小操場整建，採用紅、藍、綠三色，除了傳達學校的理念意象，營造充滿活力且追求美善的健康學習樂園。圖／新北市教育局提供
莒光國小操場整建，採用紅、藍、綠三色，除了傳達學校的理念意象，營造充滿活力且追求美善的健康學習樂園。圖／新北市教育局提供

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