近6億整修74校操場 新北校園彩虹跑道亮麗吸睛

新北市為使學校整建運動操場及周邊設施，提供學童優質運動場地，去年向教育部申請「運動操場及周邊設施整建計畫」 經費，新北74校獲補助總經費5億8198萬4631元整，目前已全數完工，其中白雲國小全新「彩虹跑道」色彩繽紛彰顯校園活力與朝氣，6色跑道設計象徵該校多元課程規劃，讓學生未來發展如同彩虹鮮豔奪目。

教育局長張明文指出，新北市學校數多、運動場地整修需求量大，每年皆定期盤點各校修繕需求，並積極向中央爭取經費。本次74校獲中央補助整建運動操場及周邊設施，工程期間雖遇缺工、缺料及北部冬雨不斷等困難，仍堅守嚴格控管施作品質，並全數於期限內完成，實歸功於學校及廠商人員的辛勞與通力合作。讓師生享有嶄新且舒適的運動學習場地，展現新北市運動樂活精神，跑出自信、動出健康、玩出快樂，一同揮灑活力、青春的汗水。

白雲國小蔡煥允同學表示，現在每天最期待下課和同學一起到操場運動，跑跳玩耍時，不會再被坑洞絆倒，下雨過後，也不會再有一塊一塊的積水，操場像是出現彩虹一樣。

莒光國小則在這次操場整建，特別採用紅、藍、綠三色，除了傳達學校的理念意象，營造充滿活力且追求美善的健康學習樂園，以顏色區分跑道，也讓體育教學更為便利。莒光國小校長林義祥表示，孩子看到美麗的新操場都非常開心，很感謝體育署及教育局給予學校機會整建，讓老舊校園再次獲得新的生命力。