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基隆祥豐街上下學塞車接送亂 正濱國小改善家長接送區

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆祥豐街上下學塞車接送亂，正濱國小改善家長接送空間，4月完工。記者游明煌／翻攝
基隆祥豐街上下學塞車接送亂，正濱國小改善家長接送空間，4月完工。記者游明煌／翻攝

基隆市正濱國小為中正區第一所雙語國小，就讀的學生很多，但因校園出入口家長接送區十分狹小，平時每天上下學除了人車混雜外，也造成祥豐街大塞車，教育處增闢避車彎改善接送空間及通學步道，4月完工後，可減緩上下課交通堵塞情形。

市議員張顥瀚說，正濱國小校園出入口因過於窄小十分不方便，尤其下雨天時因為濕滑危險，不只小朋友，家長也容易跌倒。另外，因為停等區空間不足，只要上下學常造成祥豐街塞車。

張顥瀚表示，2年前他積極尋求改善，向教育處爭取到經費改善，目前已經動工，預計4月底前可完工，完成後可以符合人本的要求，也解決塞車的狀況，提供安瀾橋居民更安全的通行空間。

改善工程施作的範圍，以前是一處平台，車子進不去，工程新設一處避車彎，並增設遮雨棚，從祥豐街進入接到學生後，直接從出口出去，不會停在祥豐街堵住車流，闢出人行及車行的空間出來。

家長說，正濱國小目前人流、車流全部混在一起，會堵在祥豐街，每天上下學很亂，在原本平台處改造為迴車空間，增加一個迴轉道會比較安全，希望可以解決家長接送的亂象。

校方指出，改善完成後，家長的車把小朋友放下來後，小朋友就直接走上樓梯到學校，車子不必進學校，也不會堵在祥豐街，人車都會比較安全有秩序。

基隆祥豐街上下學塞車接送亂，正濱國小改善家長接送空間，4月完工。記者游明煌／翻攝
基隆祥豐街上下學塞車接送亂，正濱國小改善家長接送空間，4月完工。記者游明煌／翻攝
基隆祥豐街上下學塞車接送亂，正濱國小改善家長接送空間，4月完工。記者游明煌／翻攝
基隆祥豐街上下學塞車接送亂，正濱國小改善家長接送空間，4月完工。記者游明煌／翻攝
基隆祥豐街上下學塞車接送亂，正濱國小改善家長接送空間，4月完工。記者游明煌／翻攝
基隆祥豐街上下學塞車接送亂，正濱國小改善家長接送空間，4月完工。記者游明煌／翻攝

塞車 基隆

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