少子化技專招生弱勢 大專校院「私私併」更側重普大

慈濟大學、慈濟科技大學近期依相關法規規畫兩校合併，並由校務會議通過相關辦法正式啟動，盼今年八月一日以「慈濟大學」為名整併為一校，目前由教育部審議中，有望成為國內第二起技專、普大合併案。學界指出，考量「重普大輕技職」且統測考生減少的趨勢，未來技職、普大若考慮合併，多會將合併後主力放在普通大學。

靜宜大學監察人陳振貴表示，慈濟大學、科大合併有充分法源依據，是一存續合併的典型模式，即合併後擇一學校－慈濟大學存續，而科技大學變為慈濟大學的一部分，是普通大學體系和技職體系合併的標準範例。

陳振貴指出，前教育部長吳思華當年就曾預言，五年後至少40所私校面臨退場是少子化下必然趨勢，有遠見的私校應主動找適合的對象合併、調整體質，對高教發展未嘗不是一件好事。

中國科技大學校長唐彥博表示，少子化對技職體系衝擊甚大，如今年升大學學測報名人數增加逾二千人，統測報名人數卻減少逾五千，學生升學取向上仍是先高教後技職，甚至技高都想轉辦普高。

唐彥博指出，大環境愈來愈不利技職發展，如早期金門大學前身為國立高雄科學技術學院金門分部，後來也轉為普通大學，慈濟兩校合併後走向普通大學是能夠理解的現象，但併校後仍應維護原先技職學生權益。

高教工會組織部主任林柏儀也說，技專近年招生較難，整併後以普通大學為主力有利後續招生和資源統整。私校工會理事長尤榮輝則提醒，私校合併有利辦學資源互補，可以「強濟弱」，若順利可避免退場充公，但若不順利也有可能被弱者拖累。