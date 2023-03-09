獨／普大技專合併又一樁 慈濟大學、科大拚八月併校

少子化下私立大專校院為求資源有效利用，部分學校近年嘗試整合。本報掌握，由佛教慈濟基金會職掌的慈濟大學、慈濟科大為求精緻化辦學，近期依相關法令規劃兩校合併，並由校務會議通過相關辦法正式啟動，盼今年八月一日以「慈濟大學」為名正式整併為一校，也是國內少見的普大、技專合併案。教育部正在審議中。

因應國內高教環境變化，數所大學近期陸續討論併校事宜，其中以私私併或公公併機會較大，近年不少私立學校嘗試先整併法人，為併校鋪路。大專校院如康寧大學、康寧護專便曾先整併法人，雙方於2015年合併為康寧大學，為國內首件大專校院普大、技專合併案。

據了解，位於花蓮的慈濟大學、慈濟科大已鴨子划水推動整併案多時，兩校近期校務會議均個別通過兩校合併工作委員會設置辦法，以及合併工作委員會及小組成員作業要點，正式啟動合併，合併計畫書亦獲得董事會通過，預計112學年、最快今年八月正式合併成一校，將以普通大學為型態，全名慈濟大學，擔起東部醫護人才培育和醫學研究重鎮。

根據兩校合併計畫書內容，兩校合併後學生數上看6559人，其中大學部約4620人，其餘則為研究所和專科部學生；教師預計為518位，其中編制內教師460人。

教育部證實，慈濟大學、科大均屬於慈濟學校財團法人所設立的學校，學校已於去年十月向教育部提報合併計畫書，目前正在審議中。法人規劃存續合併後，慈濟大學將成為具有原慈濟大學校本部、人社校區及原慈濟科技大學等三個校區的大學，各學制班別則維持原規模，並依據現行管道招生。

教育部也指出，法人應依照「大專校院合併處理原則」，規劃保障教職員工和學生權益，在合校後相關規章未訂定前，基於信賴保護原則，將明定過渡期間適用原規定，給予適度權益保障。

校方表示，規劃今年遴選新校長、八月一日正式併校，併校是為整合教學資源、提升品質，對學生不會有太大影響，且兩校都屬於慈濟教育志業體系，慈濟大學以醫學為主，科大則專精護理，但兩校都因規模較小，難形成大型研究團隊，評估併校後才能發揮一加一大於二的效果，提升教學和研究量能。

校方指出，合併計畫書還需教育部點頭，未來會保留高教、技職學制，師資與課程共享，並增加跨領域及通識，希望發展為完整的綜合型大學。併校後三大校區校地總面積65.8公頃，可使用校舍面積40.1公頃，規畫初期以原有校區模式運作，校區間則會安排交通接駁。