曾夢想考醫科、拚奧運…神童壓力大撐不住 高中唸不完輟學

許多家長都會望子成龍成鳳，然而若是對孩子逼得太緊，反而容易出現反效果，不只沒能讓孩子飛黃騰達，還會造成對方一輩子的陰影，是教育中必須正視的問題。

根據日本媒體「MINKABU」報導，有一位名為愛子的女士，從小就被周圍讚譽為「神童」，不僅學業相當出色，還另外加練鋼琴、體操等才藝。由於父親就是醫師，一家也對愛子有很大的期許，她也將自己的目標，擺在要繼續鑽研競技體操，直到奧運的水準，並且唸書考上大學醫科。

然而，隨著進到國、高中，課業壓力越來越大之下，愛子的成績逐漸下滑，也沒辦法兼顧體操訓練。自己更是因為心裡挫折，出現暴食、離家出走等狀況，最後還從高中輟學。幾經波折之後，才總算考上其他大學，並嫁給了一位醫師。

不過，即使愛子成為孩子的媽，卻還是重複以往自己受過的那套教育方式，想把兒女教成什麼都會的「神童」。專家指出，這樣重蹈覆轍的教育方法，可謂是「復仇型教育」，把自己過往承受的陰影，又再度轉嫁給孩子。

除了愛子之外，還有一位男子，父母都是東大法學部畢業的律師，兒子也被要求就讀法學院。儘管在多年用功下，兒子確實進到了某大學的法學部就學，並打算考取相關證照，但就在大三的某一年，兒子卻突然失聯。最後父母才發現，已經畢業的兒子，放棄了唸司法的道路，而在一般企業就職。

專家分析，這些案例的父母，並不是不愛自己的孩子，但是愛的方式不對，甚至可能是過於溺愛，才會讓孩子感到不自在，最後徹底走上不同的道路。家長在期待孩子的同時，也要注意孩子的心裡，以免產生不良的結果。