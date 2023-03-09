疫後重啟合作 愛荷華州立大學教師來高雄實習英語教學

高雄市教育局與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習專案，於疫後中斷3年後，今天有9位美籍實習教師來到高雄，赴多所學校與偏鄉小學進行為期兩個月的海外英語教育實習。

9位美籍實習教師來到高雄，高雄市教育局與主辦學校苓洲國小熱情歡迎，除了安排高雄接待家庭，也帶外師走訪高雄。外師稱讚高雄有不少美麗的河港景點，覺得高雄的小吃很好吃，YouBike很方便，大家分享學習操作方式與路線，準備有空時可以騎腳踏車探訪高雄。

苓洲國小校長吳國泰說，苓洲國小行政團隊承擔海外教育實習校際跨國交流工作，提升高雄市國中小師生英語學習與教學能力，也促進彼此文化交流機會，讓9位愛荷華州立大學教育實習教師在高雄快樂實習，累積海外實習教學歷練，並感受高雄溫暖的陽光與市民熱情的活力。也感謝9所高雄實習學校，一起為提升雙語能力注入活力。

高雄市教育局表示，與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習專案，從2014年6月簽署第一次「教育實習備忘錄」、2019年9月第二次簽署，已有31位實習教師來到高雄進行教育實習，共有144班、4896位學子受惠。

海外教育實習專案因疫情中斷3年，今年恢復辦理，並由本市多所國中小學校共同響應，規畫「偏鄉英語教育營隊」行動方案，讓實習外師資源挹注偏鄉學校共同成長，完善「國際、跨域、共榮、永續」發展目標。苓洲國小半年前就展開專案計畫全部工作聯繫，從美籍實習外師踏上高雄的第一步，生活住宿到實習學校的教學活動安排，都用心提供全方位服務。