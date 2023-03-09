快訊

「對柯最有意見」連勝文今稱為國民黨 2024願合作柯文哲

樹林之寶？傳挖出價值上億元千年神木 工地主任回應了

兩岸恢復直航點「10+13」方案 陸委會宣布明起實施

疫後重啟合作 愛荷華州立大學教師來高雄實習英語教學

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習專案，多名美籍實習教師來到高雄進行為期兩個月的海外英語教育實習。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習專案，多名美籍實習教師來到高雄進行為期兩個月的海外英語教育實習。圖／高雄市教育局提供

高雄市教育局與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習專案，於疫後中斷3年後，今天有9位美籍實習教師來到高雄，赴多所學校與偏鄉小學進行為期兩個月的海外英語教育實習。

9位美籍實習教師來到高雄，高雄市教育局與主辦學校苓洲國小熱情歡迎，除了安排高雄接待家庭，也帶外師走訪高雄。外師稱讚高雄有不少美麗的河港景點，覺得高雄的小吃很好吃，YouBike很方便，大家分享學習操作方式與路線，準備有空時可以騎腳踏車探訪高雄。

苓洲國小校長吳國泰說，苓洲國小行政團隊承擔海外教育實習校際跨國交流工作，提升高雄市國中小師生英語學習與教學能力，也促進彼此文化交流機會，讓9位愛荷華州立大學教育實習教師在高雄快樂實習，累積海外實習教學歷練，並感受高雄溫暖的陽光與市民熱情的活力。也感謝9所高雄實習學校，一起為提升雙語能力注入活力。

高雄市教育局表示，與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習專案，從2014年6月簽署第一次「教育實習備忘錄」、2019年9月第二次簽署，已有31位實習教師來到高雄進行教育實習，共有144班、4896位學子受惠。

海外教育實習專案因疫情中斷3年，今年恢復辦理，並由本市多所國中小學校共同響應，規畫「偏鄉英語教育營隊」行動方案，讓實習外師資源挹注偏鄉學校共同成長，完善「國際、跨域、共榮、永續」發展目標。苓洲國小半年前就展開專案計畫全部工作聯繫，從美籍實習外師踏上高雄的第一步，生活住宿到實習學校的教學活動安排，都用心提供全方位服務。

愛荷華州立大學海外教育實習在全球有多個聚點，高雄一直是美籍外師的首選。美籍實習教師須在美國本土進行第1階段的教育實習，通過第1階段把關後，才能繼續進行第2階段的海外教育實習。海外教育實習階段，指導教授也將來台進行課室瞭解與觀察實習情形，評核實習教師表現。

高雄市教育局與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習專案，多名美籍實習教師來到高雄進行為期兩個月的海外英語教育實習。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習專案，多名美籍實習教師來到高雄進行為期兩個月的海外英語教育實習。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習專案，多名美籍實習教師來到高雄進行為期兩個月的海外英語教育實習。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習專案，多名美籍實習教師來到高雄進行為期兩個月的海外英語教育實習。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習專案，外師們學習YouBike操作方式與路線，準備有空時可以騎腳踏車探訪高雄。圖／高雄市教育局提供
高雄市教育局與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習專案，外師們學習YouBike操作方式與路線，準備有空時可以騎腳踏車探訪高雄。圖／高雄市教育局提供

實習 高雄市 偏鄉學校

延伸閱讀

一哭就打！ 高雄未滿1歲男嬰遭父爆打 四肢還遭菸蒂燙傷

率團訪熊本縣市 陳其邁：深化半導體交流、促包機通航

高雄電影藝術講堂 請來金馬獎級職人講授心法

板模工把高雄女國中生搞大肚子、躲6年遭逮 渣男下場曝光

相關新聞

疫後重啟合作 愛荷華州立大學教師來高雄實習英語教學

高雄市教育局與美國愛荷華州立大學合作海外教育實習專案，於疫後中斷3年後，今天有9位美籍實習教師來到高雄，赴多所學校與偏鄉...

輕症3月20日起「0+n」教部建議確診師生5日內自請病假

中央流行疫情指揮中心今天宣布，若疫情穩定，自3月20日起COVID-19篩檢陽性輕症或無症狀者，採10天自主健康管理免隔...

壓力大！校長往小校跑 氛圍大不同回不去了！

台南市今年有6所國小、1所國中校長要退休，候用校長有40多人，想要出線要很拚。因為有多所大型國小校長要退休，但目前教育現...

攝理教在台「已深入各大學勢力龐大」 男碩生信徒聽到教主錄音崩潰

Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》播出韓國攝理教教主鄭明析因性侵女教徒而被判刑入獄，在台灣也引發眾多討論，這幾...

井字遊戲變身商業教案 北科大教學實踐計畫全國稱冠

教育部預計今天下午舉辦110年度教學實踐績優計畫頒獎典禮，全國138件績優計畫中，北科大獲選績優計畫高達7件，為國內獲選...

竹市5大學校長「合體」高虹安 宣傳校園就業博覽會

新竹市政府為協助青年朋友畢業即就業，11日起將起接連舉辦五校校園就業博覽會，邀請近600家廠商進駐徵才。市長高虹安今天和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦