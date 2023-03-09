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投入陸愛滋村遺孤教育 智行基金會25周年 台北開畫展

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
長期投入中國大陸愛滋遺孤教育的智行基金會，將於4月8日在佛光緣美術館台北館舉行「玫瑰園。愛。智慧」畫展，圖為此次畫展主圖「鳥人」。圖／智行基金會提供
長期投入中國大陸愛滋遺孤教育的智行基金會，將於4月8日在佛光緣美術館台北館舉行「玫瑰園。愛。智慧」畫展，圖為此次畫展主圖「鳥人」。圖／智行基金會提供

1980年代，許多中國大陸農村青壯年賣血掙錢，卻因針頭重複使用染上愛滋病，形成一個個「愛滋村」，當這些人陸續發病身亡，他們的孩子便成了「愛滋遺孤」，在當時聞愛滋色變的社會氛圍下，孩子成了飽受歧視的社會邊緣人。全心投入愛滋遺孤教育工作的智行基金會，今年適逢成25周年，將於4月8日起在佛光緣美術館台北館舉行「玫瑰園。愛。智慧」畫展，展出愛滋遺孤們的畫作。

智行基金會創辦人杜聰，是從小隨家人移民美國的香港人，原是人人稱羨的華爾街金童，就在他發現中國愛滋村孩子的處境後，便把工作辭去，成立「智行基金會」， 全心投入救助這些愛滋遺孤的教育工作。

陪伴愛滋遺孤的過程中，杜聰發現孩子們說不出的恐懼與情緒可透過繪畫表達，「玫瑰園。愛。智慧」畫展作品就是孩子們多年來的作品，將展出66幅畫作，並以「鳥人」為畫展主圖。

智行基金會說，「鳥人」畫中幾個孩子與鳥一起在天空翱翔，象徵孩子渴望自由，但人人都戴著口罩，彷彿在一片碧海藍天的自由底下，與世界仍有一道無形的距離。

智行基金會表示，杜聰多年來受到文壇大師白先勇、作家龍應台、辜公亮文教基金會執行長辜懷群等台灣藝文人士與企業支持，這次的畫展由辜懷群女士贊助，將於佛光緣美術館台北館展出。

畫展訂於4月8日下午2時舉行開幕茶會，4月16日下午2時舉行閉幕論壇，論壇主題為「許我一個沒有歧視與霸凌的世界—從撕 下愛滋病標籤開始」，將邀請國內相關學者與民間組織出席討論。

愛滋病 美術館

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