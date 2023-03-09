教部推「5正4樂」促心理健康 師生心情不再下雨

教育部國教署推動正向心理健康，提出「5正4樂」的推動策略，提供師生情緒支持。例如位處多雨的基隆市武崙國中打破處室本位主義，辦理多元活動，促進師生心理健康。

教育部國教署110學年度起將「正向心理健康促進」納入健康促進學校主推的議題之一，以「幸福校園，快樂共學」為核心目標，提出「5正（正向情緒、正向參與、正向關係、正向意義、正向成就）4樂（樂動、樂活、樂食、樂眠）」的推動策略，提供學生情緒支持相關資源連結，也希望教師能用熱情與正向的情緒感染學生，讓學生們能在校園中快樂學習。

以基隆市武崙國中為例，該校位於潮濕多雨的基隆市，天氣讓正向心理健康議題顯得更為重要。經校內採逐步推行、跨處室合作，由2個班級試行一個月的介入課程並結合校內相關活動，透過初步成效，讓全校教師逐漸認同正向心理健康介入的重要性。

武崙國中校長陳政暉表示，校內盤點現有資源結合正向心理健康促進，建立良好的校園、學習氣氛以及辦公環境，各處室也打破本位主義，積極橫向溝通、連結，互相協助，團結的氛圍瀰漫整個校園。

另從平時校內舉辦書展、整潔秩序比賽及社團活動等，融入正向心理健康的元素，例如教務處針對不同屬性學生課業，訂定不同獎勵基準，給予達標的學生公開表揚；學務處積極推動教師增能計畫，引進資源並讓教師運用於課堂，使學生得到正向心理的策略；輔導室自行編製「生涯檔案」手冊，使學生對於未來的生涯發展不再茫然，也辦理親子活動，提升親子間的情感。

陳政暉也說，學校同時針對教師提供許多資源和活動計畫，以促進教師的心理健康，包括與基隆市學生輔導諮商中心合作，提供教師能夠會談、傾吐心聲的管道；聘請瑜珈老師到校授課，讓教師身心能紓壓放鬆，促進教師心理健康。他認為，若老師自身的狀態是好的，也能感染整個辦公和教育環境。