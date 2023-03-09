壓力大！校長往小校跑 氛圍大不同回不去了！

台南市今年有6所國小、1所國中校長要退休，候用校長有40多人，想要出線要很拚。因為有多所大型國小校長要退休，但目前教育現場氛圍已有校長往小校跑的現象，各校都在徵詢有意願且適合的校長接受挑戰。教育局表示，學校不能沒有好校長，會再三敦請合適校長到大校服務。

台南市教育局已啟動國中小校長遴選，國小有61所、國中14所，其中以尋求連任居多，其次是任期屆滿要調任，因校長退休而出缺共有7所，形成40名候用校長要搶7個缺的情形，僧多粥少下，競爭將更為激烈。

有校長表示，今年有多所大校校長要退休，是近年來最多，學校積極在徵詢有意願及適合學校特性的校長人選，雖然如此，但校長往小校跑而不願到大校，已成氛圍，也「回不去了」，這是制度使然，大學校因人多，校事會議、性評會議就多，加上要限時處理完畢，校長疲於奔命，也造成壓力，而大學校校長退休金也沒有較多，寧願到中小型學校當校長，甚至有校長辭掉不當，回歸任教師。

台南市中小學校長協會理事長李添旺說，每年家長協會都會協助學校覓尋適合的校長，但不是「喬位」，而是「拜託」，也曾為了請校長到大校服務而三催四請才點頭，目前較競爭的是中小型學校校長，氛圍已不同。

教育局長鄭新輝說，不是每個人都要去小校，南市校長的素質都很好，今年有大學校的校長要退休，學校都努力在徵詢適合的校長，也會透過校長協會、校長專業支持系統去協助。每所學校都有各自的特色，也不是每個人都適合，會請有意願且鼓勵合適的校長接受挑戰，過程中，校長協會與校長專業支持系統會扮演潤滑劑與溝通的橋梁，最後遴選時交由遴選委員會的委員去決定。

鄭新輝說，確實有些校長會猶豫，但三催四請下還是願意接受挑戰。今年也有優秀校長因為照顧年老父母要退休，但基於留住人才及傳承經驗考量，也請校長能與家人協調，排除萬難留任，而打消退休念頭。