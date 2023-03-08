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專案輔導學校屢爆欠薪 環球科大等四校都遭教育部開罰

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
在台香港學生互助學會今於臉書表示，約8名環球科大學生本欲於111學年來台，但因故發生就學爭議，無法順利入學。報系資料照
在台香港學生互助學會今於臉書表示，約8名環球科大學生本欲於111學年來台，但因故發生就學爭議，無法順利入學。報系資料照

教育部列管的專案輔導學校環球科大再爆違法扣薪，高教工會今（3/8）偕同數名教職員赴教育部前陳情，指環球科大去年即針對部分教職員工違法扣薪，該校已遭教育部裁罰五次但成效不彰，要求教育部依法撤換校長。專案輔導學校問題多，教育部統計，不只環球科大因欠薪遭罰錢，大同技術學院、中州科大、高苑科大等三校亦違反教師待遇條例規定遭罰款。

高教工會今與環球科大教職員赴教育部前陳情，指校方去年要求教職員簽署學術研究加給打折同意書，部分教職員不簽，隨即遭校方違法扣薪，迄今已逾五個月。環球科大為此已被教育部開罰五次，累計罰款165萬，但學校高層和董事會罰不怕，要求依法撤換校長。

教育部技職司副司長柯今尉回應指出，去年私校退場條例通過，環球科大因財務不佳已被列為專案輔導學校，學校才與教師協商學術研究費打折，盼度過難關解除專輔列管，但依教師待遇條例，若教師不願意學校就不能打折，因此教育部已依法對學校開罰五次。

教育部也指出，目前因違反教師待遇條例規定，被處以罰款的私立大專校院包括大同技術學院、中州科技大學、高苑科技大學、環球科技大學等4校。

環球科大教師盼解決欠薪燃眉之急，但柯今尉表示，環球科大已是教育部列管的專案輔導學校，改善期至今年五月31日，屆時未改善即停招、停辦，但學校依照私校退場條例仍可主動申請提前停招，之後便可申請退場基金墊付，中州科大、台首大等兩間專輔學校先前便提早停招，現在發薪均正常。

大同技術學院、中州科技大學、高苑科技大學、環球科技大學等4校均為專案輔導學校，教育部也表示，四校中僅中州科大主動申請停招，符合申請退場基金墊付的條件，去年11月起至停辦前由退場基金墊付教職員薪資；其他校則因尚未步入停辦，因此無法申請退場基金墊付。

但高教工會認為，退場基金只墊付學校停招後的相關事宜，不會支應教職員當下的欠薪，無法解決燃眉之急，仍要求教育部依法撤換校長沈健華。

教育部 大同技術學院 環球科大 中州科技大學 高苑科大

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