環球科大再爆違法扣薪逾5個月 教育部籲「趕快停招」

受教育部列管的專案輔導學校環球科大再爆違法扣薪，高教工會今天偕同數名教職員赴教育部前陳情，指環球科大去年10月要求教職員簽署「學術研究加給打四折」同意書，約30名教師拒絕，隨即遭校方違法扣薪，今要求教育部依法撤換校長。教育部說，即便撤換校長，學校短時間內也不會再有資金挹注，呼籲學校可停招、停辦，由退場基金進駐協助。

「違法扣薪零容忍，惡霸校長應解職！」高教工會組織部主任林柏儀表示，2020年起環球科大即以違法扣薪逼迫教師同意減薪，教師奔走陳抗，教育部曾揚言要解聘校長才有改善，未料學校再度故態復萌，要求教職員簽署學術研究加給打折同意書，部分教職員不簽署，隨即遭校方違法扣薪，迄今已逾五個月。

林柏儀說，環球科大為此已被教育部開罰五次，累計罰鍰達165萬，但學校「罰不怕」，教育部一次次對校長、董事開罰無嚇阻效用，反而是拿學生繳交的學雜費支應罰鍰，只是折損辦學成效、苦到學生。

林柏儀形容，學校違法扣薪形同「強盜」，更視教師為任意宰割的俎上肉。但依據私校法第43條，若校長嚴重違反教育法令，學校法人得以停聘；若法人未依照規定停聘，則可交予學校主管機關執行。故要求教育部依照流程，依法解聘環球科大校長沈健華。

環球科大幼保系助理教授陳柏年表示，沈健華不怕教育部，除了去年丟包外籍生，又再爆出二度違法扣薪，形同土匪、強盜。要求校方立即返還積欠的的薪資。

立委范雲、陳椒華也出席聲援環球科大教職員工，范雲說，「誰能忍受五個月被欠薪？」要保障學生前，學校須先保障老師，傷害老師就是傷害教師背後的家庭和學生，呼籲教育部應依法立即解聘校長，否則就是對不起教師。

教育部今天由技職司副司長柯今尉出面接受教職員陳情，去年私校退場條例通過，環球科大因財務不佳已被列為專案輔導學校，學校才與教師協商學術研究費打折，盼度過難關解決專輔列管，但依教師待遇條例，若教師不願意學校就不能打折，因此教育部已依法對學校開罰五次。

柯今尉指出，環球科大專案輔導期限為今年5月31日，教職員工盼撤換校長，但退場條例也給予專輔學校解方，學校可主動申請停招，停招後解散董事會，便可由退場基金進駐墊付。去年中州科大、台首大等兩間專輔學校便認為不要再虛耗、主動申請停招，現在發薪均正常。

但教職員工不滿，質疑當下是否拿不到積欠的薪資？柯今尉表示，「對」。退場基金只墊付學校停招、停辦後的事宜，停招前積欠的薪資，必須於學校解散清算後歸還。