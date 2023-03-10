全台師生搶報名共創榮譽！PaGamO國泰反毒英雄爭霸賽四度開戰 全新「校際爭霸組」登場
根據警政通報統計資料顯示，111年1-8月青少年毒品嫌疑犯人數為2,571人，佔總毒品嫌疑犯人數比重9.07％；同年針對家長進行調查，發現其對於新興毒品認知普遍不足，4成認為手邊缺乏適合反毒教材與知識不足，並忽略校園、同學家也是接觸毒品的高風險場所。新興毒品的樣貌除了孩子需要認識外，師長也更需要了解，並陪伴孩子一起識毒、拒毒、反毒，因此反毒校園教育正刻不容緩。
有賴數位遊戲化學習模式的創新，以及熱血企業資源的挹注，全台有上萬名師生已加入反毒電競行列，並傾盡全校之力參賽。為促進學生提高反毒意識，並增加親師生互動，國泰金控四度攜手PaGamO遊戲化數位學習平臺，合作舉辦「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」（以下簡稱國泰反毒英雄爭霸賽），前三年已累計超過３萬７千人參與競賽，且年年刷新報名紀錄。
本屆更強勢推出「校際爭霸組」賽制，邀請各組以學校名義代表參賽，守護校際安全並捍衛校園光榮，並加碼提供總價值超過88萬元競賽獎品，即日起至5月8日開放報名，等待親師生組隊贏取豐富大獎！
國泰反毒英雄爭霸賽繼去年推出「共學組」賽制後，今年增設「校際爭霸組」賽制，各組由一名教師帶領四位學生以學校名義代表參賽，於北中南三區展開激烈的區域、校際競爭，將取各區總積分前兩校之代表隊伍，進入全國總決賽！國泰人壽副總凃薏如表示：「國泰金控自2019年以來與線上遊戲學習平台PaGamO合作，將嚴肅的反毒知識結合熱血、刺激的教育電競，今年更推出新賽制及新命題，增加賽事看點及豐富性，希望學子在賽事過程中，將學科知識及毒品防治觀念深植於心。」
PaGamO創辦人葉丙成表示：「PaGamO成立理念就是希望能打破教育框架，過去三年我們與國泰透過電競賽事，推廣反毒防制知識獲得了熱烈回響。今年更推出校際爭霸組，期待能激發孩子們為校爭光的榮譽心，強化同儕、師生間的堅韌情誼，以遊戲化學習方式轉換反毒議題嚴肅的氛圍。」
今年為號召更多年輕學子參與賽事，進而對毒品有正確認知遠離誘惑，更祭出總價值超過88萬好禮，凡報名參賽者即有機會抽中小米手環、Sony藍芽喇叭等3C好禮。各組別的冠軍隊伍，還可獲得由三度加入反毒行列的全球資訊領導品牌宏碁（Acer）提供的輕薄筆電，校際爭霸組更有機會挑戰獲得累計價值超過10萬的獎勵！
國泰反毒英雄爭霸賽即日起開放報名至5月8日止，報名人數越多就有機會拿更多稀有虛寶！立即前往報名賽事：https://esportsopen.pagamo.org/2023cathay-anti-drug
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