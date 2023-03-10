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全台師生搶報名共創榮譽！PaGamO國泰反毒英雄爭霸賽四度開戰 全新「校際爭霸組」登場

文／ PaGamO 提供

根據警政通報統計資料顯示，111年1-8月青少年毒品嫌疑犯人數為2,571人，佔總毒品嫌疑犯人數比重9.07％；同年針對家長進行調查，發現其對於新興毒品認知普遍不足，4成認為手邊缺乏適合反毒教材與知識不足，並忽略校園、同學家也是接觸毒品的高風險場所。新興毒品的樣貌除了孩子需要認識外，師長也更需要了解，並陪伴孩子一起識毒、拒毒、反毒，因此反毒校園教育正刻不容緩。

有賴數位遊戲化學習模式的創新，以及熱血企業資源的挹注，全台有上萬名師生已加入反毒電競行列，並傾盡全校之力參賽。為促進學生提高反毒意識，並增加親師生互動，國泰金控四度攜手PaGamO遊戲化數位學習平臺，合作舉辦「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」（以下簡稱國泰反毒英雄爭霸賽），前三年已累計超過３萬７千人參與競賽，且年年刷新報名紀錄。

本屆更強勢推出「校際爭霸組」賽制，邀請各組以學校名義代表參賽，守護校際安全並捍衛校園光榮，並加碼提供總價值超過88萬元競賽獎品，即日起至5月8日開放報名，等待親師生組隊贏取豐富大獎！

國泰金控攜手PaGamO遊戲化數位學習平臺合作舉辦的「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」今年邁入第四屆，過去三年不僅年年刷新報名紀錄，也橫掃了各大永續獎項，是校園反毒網中至關重要的一環！ 圖／國泰金控 提供
國泰金控攜手PaGamO遊戲化數位學習平臺合作舉辦的「國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」今年邁入第四屆，過去三年不僅年年刷新報名紀錄，也橫掃了各大永續獎項，是校園反毒網中至關重要的一環！ 圖／國泰金控 提供

國泰金控自2019年以來與線上遊戲學習平台PaGamO合作，將嚴肅的反毒知識輔以熱血刺激的教育電競，今年更全新推出新賽制「校際爭霸組」及新命題的「校園情境題」豐富賽事內容，希望學子在賽事過程中將學科知識及毒品防治觀念深植內心。 圖／國泰金控 提供
國泰金控自2019年以來與線上遊戲學習平台PaGamO合作，將嚴肅的反毒知識輔以熱血刺激的教育電競，今年更全新推出新賽制「校際爭霸組」及新命題的「校園情境題」豐富賽事內容，希望學子在賽事過程中將學科知識及毒品防治觀念深植內心。 圖／國泰金控 提供

國泰反毒英雄爭霸賽繼去年推出「共學組」賽制後，今年增設「校際爭霸組」賽制，各組由一名教師帶領四位學生以學校名義代表參賽，於北中南三區展開激烈的區域、校際競爭，將取各區總積分前兩校之代表隊伍，進入全國總決賽！國泰人壽副總凃薏如表示：「國泰金控自2019年以來與線上遊戲學習平台PaGamO合作，將嚴肅的反毒知識結合熱血、刺激的教育電競，今年更推出新賽制及新命題，增加賽事看點及豐富性，希望學子在賽事過程中，將學科知識及毒品防治觀念深植於心。」

國泰反毒英雄爭霸賽玩家除了須快速答題捍衛領土以外，還需攻城略地，並在征戰過程中透過短時間、高强度的激烈賽事將枯燥的學科知識及嚴肅的毒品防治觀念深植內心，遠離毒品的危害，締造刺激又有趣的全新學習體驗。 圖／國泰金控 提供
國泰反毒英雄爭霸賽玩家除了須快速答題捍衛領土以外，還需攻城略地，並在征戰過程中透過短時間、高强度的激烈賽事將枯燥的學科知識及嚴肅的毒品防治觀念深植內心，遠離毒品的危害，締造刺激又有趣的全新學習體驗。 圖／國泰金控 提供

國泰反毒英雄爭霸賽繼去年推出「共學組」賽制後，今年增設「校際爭霸組」賽制，各組由一名教師帶領四位學生以學校名義代表參賽，於北中南三區展開激烈的區域、校際競爭，將取各區總積分前兩校之代表隊伍進入全國總決賽。 圖／國泰金控 提供
國泰反毒英雄爭霸賽繼去年推出「共學組」賽制後，今年增設「校際爭霸組」賽制，各組由一名教師帶領四位學生以學校名義代表參賽，於北中南三區展開激烈的區域、校際競爭，將取各區總積分前兩校之代表隊伍進入全國總決賽。 圖／國泰金控 提供

PaGamO創辦人葉丙成表示：「PaGamO成立理念就是希望能打破教育框架，過去三年我們與國泰透過電競賽事，推廣反毒防制知識獲得了熱烈回響。今年更推出校際爭霸組，期待能激發孩子們為校爭光的榮譽心，強化同儕、師生間的堅韌情誼，以遊戲化學習方式轉換反毒議題嚴肅的氛圍。」

今年為號召更多年輕學子參與賽事，進而對毒品有正確認知遠離誘惑，更祭出總價值超過88萬好禮，凡報名參賽者即有機會抽中小米手環、Sony藍芽喇叭等3C好禮。各組別的冠軍隊伍，還可獲得由三度加入反毒行列的全球資訊領導品牌宏碁（Acer）提供的輕薄筆電，校際爭霸組更有機會挑戰獲得累計價值超過10萬的獎勵！

國泰反毒英雄爭霸賽即日起開放報名至5月8日止，報名人數越多就有機會拿更多稀有虛寶！立即前往報名賽事：https://esportsopen.pagamo.org/2023cathay-anti-drug

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