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幼園師生比1:12怎執行？潘文忠拋3方針 3月底講細節

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今年初拋出將逐步降低幼教師生比，將自112學年起規畫從公共化幼兒園先行，私幼則採獎勵補助。示意圖。圖／基隆市教育處提供
教育部今年初拋出將逐步降低幼教師生比，將自112學年起規畫從公共化幼兒園先行，私幼則採獎勵補助。示意圖。圖／基隆市教育處提供

教育部潘文忠今年新春團拜時，拋出將逐步調整幼教師生比至1:12，將自112學年起規畫從公共化幼兒園先行，私幼則採獎勵補助，但議題逐漸發酵，數千家私立幼兒園、準公共幼兒園擔憂衝擊招生與師資來源。潘文忠今天表示，若公共化幼兒園規模小可直接調整師生比，若供應量不足則增加師資員額，私幼則用獎勵補助，待與行政院報告後，預計3月底公布相關方案。

立法院教育委員會今天邀請教育部長潘文忠業務報告，並備質詢。立委張廖萬堅表示，教育部希望3年內將幼兒園師生比調整為1:12，教育部希望增聘師資，卻又衍生老師如何來的問題，尤其若公共化幼兒園福利比私幼好，反而會讓私幼人才斷層，衍生更多問題。

立委黃國書也表示，教育部說公共化幼兒園先行調整師生比例，但各縣市幼兒園即將在3至6月要啟動，教育部調降計畫應盡快出爐。準公幼規範收費數額，支出成本會增加，也有幼兒園認為，應合理調整收費數額上限。

立委林宜瑾也說，現有業務報告寫得太模糊，看不出幼教師生比調整配套措施。立委范雲表示，據她掌握，教育部和各縣市政府正在分別和各個園所討論實施方法，「增人力與增班數應是優先選項」，減收學生也不能減少公共化人數，教育部也應與縣市整府協力提供足夠資源，千萬不能損及現有師生的權益。

潘文忠答詢表示，近來已有部分縣市因規模較小，主動宣布調整幼兒園師生比；公共化幼兒園將採多軌方案，例如若部分縣市規模小，屆時可直接降低，但都會區區平價教保供應量不足，就會用師資增員的方式，私幼則用獎勵方式來啟動。

潘文忠表示，國教署已在研擬細節，預計3月會把最細的內容向行政院長報告，預計3月底、4月初公布相關配套。程序上必須與行政院報告，因為涉及經費資源，要來協助地方。

黃國書說，近來有幼兒園為了規避室內裝修法規，廁所隔間牆一律不能超過120公分，超過以上只做拉簾，整間教室形同「穢氣室」。公幼若沒有多餘能力做室內裝修，用不是幼幼班適用的空間，2歲空間不足，因此更改3至6歲的教室，教育部也應盡力協助。

潘文忠說，去年下半年請國教署全面盤點2歲專班空間，要讓資源做最好應用，確實有些空間可以做，但一定要符合法規與設施。增設2歲專班都是由中央經費協助，地方政府要符合幼幼班法規，也要符合建築法規，已請國教署介入督導。

幼兒園 教育部 潘文忠

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