大學就業博覽會「沒文組的缺」掀激戰 潘文忠這樣說

日前就有一名網友貼出臉書社團「台大學生交流版」內文，指出「請文組的同學不要去就業博覽會跟人擠，也不要浪費人資的時間跟文宣品」，貼文一出，引發網友熱議。立委今也在國會拋此議題，希望教育部長潘文忠以「文組學長」身份給予意見。

潘文忠表示，尊重個別學生興趣，適性揚才是我們努力的目標。過去談AI，各界以為要資通訊人才，但最需要的反而是最懂人文的人來提供意見，再與技術結合，跨域學習也將是發展重點。

日前一名網友在Dcard發文指出，他看到臉書社團「台大學生交流版」，竟有人內文寫下「請文組的同學不要去就業博覽會跟人擠，也不要浪費人資的時間跟文宣品，就業博覽會不是開給你們的」，這讓原PO疑惑「文組真的那麼慘嗎？」

文章曝光後，有人認同該貼文觀點，「校園徵才真的沒在找文組」、「純文組除了頂大，其他真的慘」。理工科系只要不是完全沒聽過的學校，至少有吃不飽也餓不死的薪水」；也有人反駁「北部學校一堆銀行、事務所還是會來找新鮮人」、「台大就業博覽會有很多是開給文組的吧，難道理工的需要去華南銀行求職嗎？」

立法院教育委員會今天邀請教育部長潘文忠業務報告，並備質詢。立委林宜瑾表示，冰凍三尺非一日之寒，對文組的輕視態度，已經是一種社會現象，網路上甚至出現一連串針對文組生的歧視與挖苦，藉由這案例，必須探討教育怎麼了。

林宜瑾表示，教育怎麼會養成針對特定行業的歧視，她也呼籲，希望潘文忠以「文組學長」的身份給予意見，尤其當文化部透過政策支持藝文產業發展，教育部應該從前端提供學問、知識，提供友善的學習與思考環境。

潘文忠說，確實有看到報導，但未深入看留言，但從教育部角度來看，教育必須尊重個別學生興趣，適性揚才是我們努力的目標。

潘文忠也說，設計人才也都有好表現，不是只以理工為主，過去跟企業界對話有聊到AI，各界都以為要資通訊人才，但最需要的反而是最懂人文的，再回頭跟技術人才合作發展。教育部也一直在努力推跨域學習，讓每個人都能在這社會中，有好的角色。