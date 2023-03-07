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大專校院原住民生休學 工作需求占四分之ㄧ

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
監察院調查，大專校院原住民生接受高等教育，但仍面臨嚴峻的經濟、文化落差問題。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片
監察院調查，大專校院原住民生接受高等教育，但仍面臨嚴峻的經濟、文化落差問題。示意圖，非當事人。圖／聯合報系資料照片

監察院調查，大專校院原住民生接受高等教育，但仍面臨嚴峻的經濟、文化落差問題。教育部高教司今表示，調查發現，109學年原住民大專校院休學人數為3110人，主要原因為工作需求，占24.6%為最大宗，其次則為志趣不合。

教育部與原民會99年便共同研擬「原住民族教育政策白皮書」，並修訂「發展原住民族教育五年中程個案計畫」，但監察院今指出，迄今大專校院原住民族學生接受高等教育，仍面臨經濟與文化落差問題。

監察院指出，109學年大專校院原住民專班學生退學率為9.3%，較非原住民專班學生退學率7.3%高，私立學校退學率平均為11.9%，高於平均值2.6%，大專校院原住民專班學生退學率較高，已由監委申請自動調查。

教育部晚間則表示，教育部統計，109學年大專校院原住民學生休學人數為3110人；其中「工作需求」占24.6%、「志趣不合」14.2%及「經濟困難」9.6%；退學人數則有3330人；其中「休學逾期未復學」占30.7%最多，「逾期未註冊」26.3%次之，「志趣不合」19.8%居第三位。

教育部指出，為改善原住民學生休退學情形，將從經濟、學習輔導及生活輔導面強化推動措施，如學雜費減免、校外租金補貼、弱勢學生助學計畫、強化大專校院原住民資源中心輔導機制等，持續了解原住民學生需求。

原住民 教育部

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