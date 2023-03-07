2歲專班廁所有問題？ 南市：符合法規設置會協助更完善

全國幼教產業工會今指台南市教育局原要設立2歲專班，或3至6歲班卻更改為幼幼班，懷疑是規避室內裝修規定，採就地合法化。 教育局表示，南市各幼兒園廁所隔間規畫及設置皆符合法規規定，惟為求完善並符合需求，後續會再了解各園使用是否有困難並協助改善。

教育局表示，為因應家長對2歲幼兒托育照顧需求，因此陸續盤點各校可用空間，並規畫逐年增加2歲專班的設置與招生名額，從2021年至2022年向中央爭取開辦2歲專班計26班328名，且爭取設施設備費計3900萬元以上。

目前各幼兒園設施設備的規畫及設置，都依教育部「幼兒園及其分班基本設施設備標準」第13條規定辦理，2歲以上未滿3歲幼兒使用的盥洗室，應設置於室內活動室內，包含教保服務人員使用的廁所也應設置於幼兒盥洗室內，以便教保人員能就近照顧幼兒。幼兒盥洗室的隔間依前項設備標準規定不得逾120公分，教職員工使用的廁所不在此限。目前2歲幼兒的盥洗室隔間皆符規定，針對教保人員隔間隱密性問題，後續會進行了解並協助改善。

教育局說明，為提供各校或各園專業諮詢，教育局設有單一窗口，尤其在工程規畫設計階段，也會協助邀集工務、消防等專業人員辦理說明會，讓各校能依實際需求設計符合法令規定的設施，在設計上也會特別留意安全及隱密性，並確保各園能如期開辦，提供幼兒所需教保服務。

對於如廁環境安全及通風衛生問題，教育局表示，衛生安全維護是教保人員應負的責任之一，教育局會依教保服務實施準則第10條規定，督導各幼兒園落實園內各活動空間的整潔及衛生，並定期清潔及消毒，包括2歲或3至5歲專班的教學活動空間、廁所或廚房，也會協助各校依需要加裝通風設備，營造更友善的空間，讓親師生都放心。

全國幼教產業工會今指台南幼教夥伴反應，從去年開始原要設立的2歲專班，或是3至6歲班更改為幼幼班，皆被教育局要求趕在開學前完工，看似合理，實則是規避室內裝修規定，採就地合法化，新增廁所隔間牆一律不能超過120公分，包含成人廁所，造成120公分以上直至天花板只能做拉簾，質疑教育局為了求快、低價，不顧環境基本品質。