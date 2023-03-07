快訊

嫁出去就不能分遺產…現今「重男輕女」依舊嚴重？ 繼承順序一圖看懂

終結2年婚姻！小甜甜和宋晉賢簽字離婚 經紀人回應了

臺大PM在職碩士班 3/9報名截止

文／ 臺大進修推廣學院提供

企業人才的需求從單一技能轉變為專業多工，職涯發展想有更進一步的突破，您是否想要增值跨領域的知能與歷練？國立臺灣大學開辦的跨領域碩士在職學位學程將於112年2月17日至3月9日全面受理報名，請有意報考者務必把握機會！有關本課程之相關訊息歡迎上網【臺大推廣教育網】或致電 (02)2362-0502 查詢。

臺大進修推廣學院自104年首次於竹北校區開辦「事業經營碩士在職學位學程(PMBA)」後，續於105年再開辦「事業經營法務碩士在職學位學程(PMLBA)」，106年另新開辦「生物科技管理碩士在職學位學程(PMBM)」。上該三個碩士學位班，旨在提供社會菁英在職進修管道，成為專業與實務並重的管理專才，並協助企業培養具備經營管理全方位人才，提升企業與產業價值，協助產學界整體發展與國家整體競爭力

臺大進修推廣學院指出，PMBA (Professional Master’s Program in Business Administration)以結合理論與實務應用為導向，聘請臺大管理學院的專業師資授課，協助企業培養具備經營管理之全方位人才。而PMLBA（Professional Master's Program of Law in Business Administration）則結合管理與法律兩項專業，由臺大管理學院與法律學院師資授課，藉以培養管理與法務兼備的人才。PMBM(Professional Master's Program of Biotechnology Management)則是結合管理、醫藥、生技等多項專業，由臺大管理學院、醫學院、生命科學院等師資授課，培養兼具生技醫藥與管理兼備的人才。以上三個碩士在職學位班規劃需修畢36學分並完成論文通過者，即可畢業並授予臺大碩士學位。想了解更多，歡迎電洽02-23620502。

【PM在職碩士班】https://bit.ly/3kKcfEw

生技 菁英 醫學院 競爭力

相關新聞

新北也跟進！下學期營養午餐恐漲價 業者：缺蛋是「壓垮駱駝最後稻草」

近日蛋價飛漲，不僅蚵仔煎恐無但可加、連鎖餐飲業者取消溫泉蛋選項，學校營養午餐業者也吃不消。新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲...

畢旅插曲多！ 北市明星高中再爆要餐廳生魚片煮熟上桌

近來各高中陸續舉辦畢業旅行，卻因旅費、行程、疫情等因素屢成熱議焦點，如今再傳出台北市某明星高中在墾丁畢業旅行時，有老師要...

2歲專班廁所有問題？ 南市：符合法規設置會協助更完善

全國幼教產業工會今指台南市教育局原要設立2歲專班，或3至6歲班卻更改為幼幼班，懷疑是規避室內裝修規定，採就地合法化。 教...

食材漲影響學校午餐？高雄市教育局：未接到學校反映想調漲

萬物齊漲，學校午餐食材成本也墊高，台北市部分學校午餐費喊漲。高雄市教育局表示，111學年學校午餐收費基準已調漲2元，各校...

學生營養午餐各地醞釀調漲 屏東縣才漲過、下學年凍漲

疫情以來物價持續上漲，近期蛋價飆漲至史上新高，台北市營養午餐業者已吃不消，醞釀調漲；屏東縣因111學年度（去年8月至今年...

營養午餐爆調價潮！南投學童免驚 仍由縣府買單

物價上揚，蛋價更飆漲，營養午餐業者漸漸吃不消，台北、新北等地學校傳出將調漲餐費。對此，南投縣政府表示，營養午餐費用是由縣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦