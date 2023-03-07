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營養午餐爆調價潮！南投學童免驚 仍由縣府買單
物價上揚，蛋價更飆漲，營養午餐業者漸漸吃不消，台北、新北等地學校傳出將調漲餐費。對此，南投縣政府表示，營養午餐費用是由縣府支出，學生權益不受影響，去年也將每人每餐增加7元，餐費暫不調漲，會持續評估物價再調整補助。
南投縣國中小、公立幼兒園營養午餐全部免費，由縣府使用砂石疏濬資源開發基金長期供應，受惠師生7.4萬人，每年總支出約3億元。
縣府教育處表示，縣府支應營養午餐費，至今已14年，去年因應物價上漲，為讓學生吃得營養健康，已於去年2月調增午餐補助金額，每人每餐增加7元，要讓學生營養午餐食材採購更有彈性。
而經去年2月調整餐費後，南投縣一般地區學校自設廚房每生餐費由38元提高至45元，供應桶餐學校餐費由43元提高至50元，偏遠地區學校每生約62元，相較各縣市目前尚可平穩維持不調漲。
南投縣政府則表示，現階段營養午餐，每周應仍能供應1至2次雞蛋，但為因應雞肉、雞蛋等各項原物料飛漲，甚至擔憂有錢也買不到原物料。縣長許淑華也已責成教育處持續關注物價並檢討，依物價適時調高補助款讓廠商有生存的空間。
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