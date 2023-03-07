新北也跟進！下學期營養午餐恐漲價 業者：缺蛋是「壓垮駱駝最後稻草」

近日蛋價飛漲，不僅蚵仔煎恐無蛋可加、連鎖餐飲業者取消溫泉蛋選項，學校營養午餐業者也吃不消。新北市餐盒食品公會理事長魏聖哲說，因缺工缺料、受俄烏戰爭影響原物料、基本工資調漲等讓萬物齊漲，「缺蛋只是壓垮駱駝最後一根稻草」。這學期因受限契約無法漲價，但已陸續跟學校溝通，下學期恐調整價格。

魏聖哲指出，現在供貨商陸續傳來蛋、雞肉數量吃緊的消息，且雞蛋恐會一路缺貨到暑假。蛋價就不用說了，量少價格勢必上漲，因此也跟學校溝通，若雞蛋缺貨會用其他蛋白質食材替代，比如鴨蛋、豆乾等。不過魏認為，最害怕是缺雞肉，缺蛋只是沒有雞肉的前兆。

魏聖哲說，過去電宰場一天到貨約5、6萬隻雞，現在一天僅剩2萬，除因缺工導致屠宰場成本增加外，主要跟俄烏戰爭影響原物料，導致飼料成本大幅增加有關，雞農看利潤不佳會調降雞隻飼養數量。過去業者進貨一公斤雞丁約70至80元，現在漲到一公斤100元至130元，漲幅逾6成，雞棒腿進口一公斤50元至60元，現在國產價格已達一公斤180元至200元，但又不能沒有雞肉，因此有團膳業者購買價格較貴的土雞支應。

魏聖哲說，目前因受限契約無法即時反映物價，但已經陸續跟學校溝通業者的難處，但價格仍是由學校制定，目前初步調查約7成學校願意調漲，畢竟萬物齊漲大家都有感。

新北市教育局說，學校午餐由校方與業者訂有契約保障，經了解目前業者正常供應學校午餐蛋品。另外，新北市營養午餐價格因地制宜，由學校分析午餐成本與調價後，於校內午餐供應委員會決議是否辦理意願調查，後續需達8成以上家長支持調價，並經午餐會議決議報教育局核定後始得調整午餐價格。

另外，新北市弱勢學生午餐補助，是由各校午餐費用核實補助，不會受學校午餐調價影響。