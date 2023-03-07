香港U23女壘隊來台訪暨大 將對戰在地女壘常勝軍

南投埔里堪稱我國女壘培育搖籃，當地暨南國際大學、埔里高中、埔里國中是國內女子快速壘球各級聯賽常勝軍，香港壘球總會今天率U23女壘代表隊來台，在埔里福興壘球場，與當地3校對賽3場次，透過競賽交流切磋精進球技。

暨大指出，香港壘球總會於1937年成立，歷史悠久，為香港壘球界的領袖，負責男女壘球U12-U23所有香港代表隊隊伍的訓練與培育，近期率U23女壘代表隊等20名球員及隊職員訪台，自今起至11日到南投埔里，與在地女壘隊競技。

「香港vs台灣女子快速壘球交流賽」今起就在福興壘球場開打，香港U23女壘代表隊將與埔里國中、埔里高工及暨大，進行3場對賽，每場賽後進行技術講座和文化交流，盼透過港台對戰方式，大幅提升雙方球技實力及其隊伍競爭力。

暨大表示，該校此次協助香港女壘隊移地訓練的賽程安排，並由2018年雅加達亞運銀牌得主、現任暨大總教練林佩君，以及2018年第二屆亞洲大學女子壘球錦標賽銀牌游佩昀教練擔任賽後技術講座的主講教練。

港台女壘聯賽主委柯子超則說，暨大是台灣最強勁的壘球隊伍，也是國際比賽的常勝軍，因此被香港壘球總會列為優先訓練的對象，此次移地訓練將進一步提升香港壘球運動的國際知名度和實力，也有助於提高暨大在亞洲地區的知名度。