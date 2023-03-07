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雲林125所國中小靠這2招省錢 今年營養午餐不漲價

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林125所學校參加中央廚房及聯合採購，節省食材成本同時也申請教育部補助。記者黃于凡／翻攝
雲林125所學校參加中央廚房及聯合採購，節省食材成本同時也申請教育部補助。記者黃于凡／翻攝

雲林營養午餐不調漲！雲林地廣人稀，偏鄉學校、小校數量多，全縣185所學校中，有125所學校以中央廚房及聯合採購結盟，降低食材成本，也爭取教育部補助每餐費用至65元，另有台塑企業加菜金7.1元，每餐食材費用共69.1元，今年暫無學校送出調漲公文。

教育處表示，雲林國中小共有185所，其中125所加入中央廚房、食材聯合採購，學生自付每餐約30元，符合3章1Q採購再補助約10元，其餘不足餐費由教育部補助至62元，另還有台塑企業加碼7.1元，食材費總計69.1元，不只有三菜一湯，也有點心或雙主食，讓學生吃得營養又豐富。

教育處也說，為改善學校午餐品質，教育部推動中央廚房計畫，透過集中採購、烹煮，降低每餐成本，補助新建3500萬元、擴建1500萬元，雲林縣去年有7所學校新建、2所學校擴建，中央廚房供應全縣30所學校，另有95校組成12組採購聯盟，共有125所學校符合補助資格；其餘大校自行採購，成本也能夠壓低。

廚房 雲林 教育部 營養午餐

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