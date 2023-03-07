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嘉義市保證本學年營養午餐不漲 收費結構曝光
物價上漲及近期蛋價飆漲，台北市營養午餐業者已喊漲，其他地區傳出醞釀調漲。嘉義市政府指出，國中、國小生所繳的餐費，全用在採買食材，其餘人事或水電成本則市府預算支應，即使蛋價較貴，可調整用其他菜色來取得蛋白質，影響不大，本學年並不會調漲午餐收費。
教育處表示，公立國中、國小每間都自設廚房，家長所繳的每餐午餐費用，國中生35元、國小生32元，都用於午餐支出，其餘午餐運作的相關費用大約每人11元，則是市府專案經費補助。
教育處認為，市府協助負擔許多開銷，也與食材供應商簽訂合約，要提供固定一定菜色的食材，所以蛋價上漲，可彈性用其他富含蛋白質的食材，「各校會滾動修正來調整食材種類，本學年不會調整收費」。
嘉市宣信國小今天的營養午餐，仍有蛋花湯，教育處也認為暫不受蛋價調高的影響。
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