營養午餐喊漲？ 宜蘭縣教育處：去年已漲 現待觀察

近日萬物齊漲，蛋價尤其飆升，台北市營養午餐開出第1槍，擬調漲8元；宜蘭縣政府教育處表示，去年因應物價變動，已從42元調漲到45元，並編列985萬元追加預算，今年仍在觀察中，暫時不會變動；宜縣國中小營養午餐免費，絕不會增加家長負擔。

教育處指出，相對北市的狀況，去年宜縣已有調漲，目前暫時不會變動，會持續追蹤與評估市場價格、學校反應與廠商供貨端的狀況，若有調漲需求會盡快研議並編列追加預算；宜蘭國中小和縣立高中營養午餐免費，即使調漲也會由縣府吸收，不會增加家長負擔。

團膳業者表示，縣府每年編列預算後基本上不會再有大更動，即使原物料、蛋價上漲，也很難反應到營養午餐價格上，上漲的部分只能由廠商自行吸收，還是會盡力端出健康均衡好吃的菜色，不會苦了孩子。