蛋價調漲 北市承諾學校午餐「蛋不缺席」

因應日前蛋價調漲，北市教育局主動向午餐供應廠商了解供蛋情形，目前掌握學校午餐雞蛋料理供應次數仍屬正常，食材廠商會優先供應學校午餐所需雞蛋食材，保障學校午餐蛋料理不受影響。教育局也提醒，依政府採購法規定，契約期間不調整餐費，每次依調整價格辦理招標作業，單次調漲以10元為限。

教育局表示，台北市學校按審訂的菜單正常供應蛋料理，從教育部校園食材登錄平台可見有蒸蛋、紅蘿蔔炒蛋等菜色，讓孩子吃得安心健康。目前台北市學校午餐依契約照常提供雞蛋料理，以蒸蛋、炒蛋等多樣類型供應，教育局將持續關注學校午餐蛋品供應情況，若短期間蛋價持續上漲，市府將提供相關經費協助，並啟動相關應變機制協助午餐供應商靈活調貨等，以確保學生午餐營養均衡與健康。

教育局表示，此外，學校每學年與廠商簽訂有午餐供應採購契約，依政府採購法規定，契約期間不調整餐費；另本局訂有餐費調價機制，學校辦理下一學年度午餐招標時，由各校午餐供應委員會提供需求，廠商進行報價，再由學校午餐供應委員會進行成本分析，如有漲價需求，透過問卷或適當方式調查家長意願，達到7成的問卷回收，6成的家長同意，依調整價格辦理招標作業，單次調漲以10元為限。

教育局表示，台北市重視學校午餐食材與營養健康，持續補助學校午餐每週使用3次有機蔬菜及1次有機米，並配合中央補助學校採用三章一Q國產可溯源食材，每人每餐最高補助達16元，有效保障學校午餐食材品質。市府將持續關注雞蛋料理質與量，讓孩子吃得飽、吃得好，也讓家長安心。