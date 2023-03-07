蛋價漲、物價漲 北市學校營養午餐開第一槍喊漲

疫情以來物價上漲，近期蛋價也飆漲，台北市營養午餐業者漸漸吃不消，如今已有三興國小午餐群組開出第一槍喊漲，其它區域也有多所中小學醞釀調漲。

根據台北市教育局統計，台北市111學年度有210多所學校辦理午餐招標，有約2成學校調漲營養午餐費，漲幅在2至10元不等，目前北市高中最高餐費70元、國中小65元，預估這次調漲後，未來營養午餐費最高恐上看80元。

台北市三興國小午餐群組學校（博愛、福德）最近發下「學校午餐價格調整家長意見調查表」，說明學校營養午餐已有6年沒有調漲，近來因食材、水電、瓦斯等燃料費漲價，以及多次基本工資調整，擬將營養午餐價格從52元調漲至60元，一次就漲8元。其它區域也有多所中小學醞釀調漲。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，目前普遍而言營養午餐國小、國中部分約55至60元，高中生因為食量大一餐約65至70元。學校調整價格採學年度，本來就會有新的標案，過程就會有所調整，這一波漲價是因為大環境通膨影響較多，並非單一原料造成的漲價。

陳明信表示，但台北市和新北市的午餐調整機制是相當有承擔的做法，畢竟對業者而言，學校一牆之隔外便當店價格動輒破百，否則校園營養午餐還在40、50元，恐怕難維持品質。

國小家長聯合會總會長官雲表示，疫情以來物價與人事成本齊漲，近來各校都在發問卷調查，大多數家長都認同配合大環境增加餐費，來保障孩子的用餐品質。

教育局表示，北市今年5月就會進行112學年度營養午餐價格調查，根據餐費調價機制，由各校午餐供應委員會提需求、廠商報價，再由委員會成本分析，如有漲價需求，會透過問卷等方式調查家長意願，達7成問卷回收，6成家長同意，就可依調整價格辦理招標。